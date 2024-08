Toobal EM-valikmängu eel: on vaja suvest hea märk maha jätta

Eesti naiskond alustas 17. augustil EM-valiksarja, kuid pidi avamängus Iisraeli 3:1 (25:23, 25:18, 18:25, 25:21) paremust tunnistama. Valiksari jätkub neljapäeval, kui eestlannad lähevad vastamisi tugeva Sloveeniaga.

"Ma arvan, et saame minna natuke pingevabamalt peale. Iisraeli vastu selgelt teatud mõtted olid, et tahaks võita, peaks võitma, vastast tegelikult teadmata. Sloveeniat teame selles mõttes paremini, nende klass on selgelt tugevam," ütles peatreener Toobal.

"Me ei lähe sihiga, et nüüd on hirmus surve peal ja vaja võita. On vaja korralik esitus teha ja jätta suvest hea märk maha," jätkas juhendaja. "See et me Iisraeli ei võitnud jääb ikka kripeldama, aga selge on see, et järgmisteks aastateks teame, kui palju on tööd vaja teha ja oleks hea positiivse noodiga minna klubihooajale vastu."

Eesti kohtus Sloveeniaga viimati maikuus, kui Kuldliigas tuli vastu võtta kindel 0:3 (23:25, 18:25, 18:25). Tugev vastane on EM-valiksarjaks aga märkimisväärselt tugevama koosseisuga välja, kevadisest kohtumisest jäid koondisesse vaid kuus mängijat.

"Märgatav muutus. Euroopa mõttes on staare kohal, kindlasti teistmoodi. Need mängud, mis nad mängisid sõprusmänge, pilt oli erinev," rääkis Toobal vastasest, kes alistas teisipäeval Iisraeli kindlalt 3:0 (25:19, 25:13, 25:15).

Teisipäeval 36. sünnipäeva tähistanud Toobal jäi naiskonnaga viimases trennis rahule. "Oli näha, nad olid võitlusvaimu täis ja lärmakad ka. Sünnipäeva mõttes väga tore trenn," ütles peatreener.

"Meil on vaja platsi peal teha riskeerivamaid asju ja mitte sellest morjenduda, kui tuleb rohkem vigu. Oleme riskeerivad ja hästi julged, iga võidetud punktiga peame platsil tegema nii palju lärmi, kui saab ja vastast enda positiivse hoiakuga segama. Ma arvan, et saame pingevabamalt minna mängima ja see on meie väike eelis," lisas ta.

Koondise pikaaegne kapten Liis Kiviloo lõpetab neljapäeval Ljublanas oma koondisekarjääri ja Toobal ütles, et naiskond tahab sellest teha meeldejääva sündmuse. "Selge on see, et tema tahab samamoodi jätta head märki maha. Sellised momendid on ikka sportlase jaoks tähtsad, terve võistkonna jaoks. Üritame kõik anda parima, et see oleks mitte ainult temale meeldejääv," ütles Toobal.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne Eesti naiste võrkpallikoondise kohtumisest algab neljapäeval kell 19.55.