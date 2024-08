Kapten Kiviloo oma koondisekarjääri viimaseks mänguks ootusi ei sea

2013. aastal naiste võrkpallikoondisega liitunud Kiviloo peab neljapäeval oma viimase koondisemängu, kui kohtutakse tugeva Sloveeniaga. 33-aastane temporündaja ütles ERR-ile, et mängu eel suurt surinat sees ei ole. "Tahaks sellest varahommikusest reisist üle saada ja siis 100 protsenti mängule keskenduda," ütles Kiviloo.

Kohtumine Sloveeniaga tuleb aga keeruline. Eestlannad mängisid nendega viimati maikuus, kui Kuldliigas tuli vastu võtta kindel 0:3 (23:25, 18:25, 18:25). Vastane on EM-valiksarjaks aga märkimisväärselt tugevama koosseisuga välja, kevadisest kohtumisest jäid koondisesse vaid kuus mängijat.

"Ma arvan, et ootasin rohkem sellest Iisraeli mängust. Tean, et meil on kvaliteeti, et neile ära teha. Ootasin seda viimast positiivset emotsiooni sealt," rääkis Kiviloo. "Loomulikult oleks suurepärane, kui suudame seal neid üllatada ja Sloveenias veel valmistada suurema üllatuse. Aga otseses mõttes ma omale ootusi ei sea, annan endast parima, see on kõik, mis ma saan kontrollida. Ülejäänu on kõik boonus."

Sloveenia on veel selles mõttes tuttav vastane, sest peatreener Alessandro Orefice töötas kaks aastat Eesti naiskonna peatreenerina. "Tean, et Sloveenia on päris tugev, võrreldes kevadega nad on saanud päris palju tugevdusi. Tean, mis tööd Alessandro teeb," sõnas kapten.

Naiskond pidas teisipäeval Kalevi spordihallis viimas trenni ning Kiviloo ütles, et juba Iisraeli mäng näitas arengut, kuid murekohti on veel omajagu. "Iisraeli mäng oli ise-enesest suur samm edasi võrreldes sellega, mis me sõpruskohtumistes tegime. Ime ei tasunud loota ka nendest treeningutest, aga igas trennis üritasime ühe sammu edasi teha, ükskõik, mis elemendis. Kindlasti töötasime raskelt nende asjade kallal. Kas see tuleb mängus välja, selgub neljapäeval," rääkis kapten.

Eriti paistab välja koostöö ja omavaheline suhtlus. "Natuke näen ebakõlasid koostöö vahel. Väga ei usalda veel, et on mängija selja taga, kes vastutab oma ala eest. Et ta on seal ja toob palli üles. Sellist koostööd saame kindlasti Sloveenias natuke veel timmida," ütles kapten.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne Eesti naiste võrkpallikoondise kohtumisest algab neljapäeval kell 19.55.