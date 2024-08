Seitsmevõistleja Elsa Puu saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha

19-aastane Puu lõpetas avapäeva 3121 punktiga üheksandal kohal, kui sai 100 meetri tõkkesprindis kirja 14,28, hüppas kõrgust 1.66, tõukas kuuli 11.26 ning läbis 200 meetrit ajaga 26,38.

Teist võistluspäeva alustas Puu kaugushüppes kirja läinud 5.69-ga, odaviskes mõõdeti parimaks tulemuseks 36.69 ning 800 meetri jooksu lõpetas ta ajaga 2.27,38. Võistluse kokkuvõttes tuli Puu 5207 punktiga kaheksandaks.

Emma Kathrina Hein kogus 5069 punkti (15,13 - 1.60 - 12.10 - 26,88 - 5.33 - 42.28 - 2.25,06) ja platseerus 11. kohale. Maailmameistriks krooniti horvaatlanna Jana Košcak 5807 punktiga, kahvatumad medalid noppisid šveitslanna Lucia Acklin (5755 p) ja tšehhitar Adela Tkacova (5601 p).

