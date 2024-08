Kristjan Kitsing lõi käed TalTechiga

TalTechi korvpallimeeskond andis teisipäeval teada, et on algavaks hooajaks lepingu sõlminud Eesti koondislase Kristjan Kitsinguga.

206-sentimeetrine ja 33-aastane Kitsing on karjääri jooksul mänginud nii Argentina, Taani kui Leedu klubides ning mitmel korral esindanud ka Tartu Ülikooli ja Kalev/Cramo meeskondi. Viimati mängis kuuekordne Eesti meister Tartus.

"Asudes uuel kooliaastal magistriõpingutele, oli TalTechi meeskonnaga liitumine minu jaoks loogiline samm. Üritan olla abiks nii nõu kui jõuga ning olla eeskujuks, et sporti ja kooli on võimalik ühendada!" sõnas Kitsing teisipäeval.

"Oleme Kristjaniga vanad tuttavad ning oleme TalTechiga liitumisest rääkinud juba pikka aega. Kitsingu tulek annab meile juurde väga olulise lisakäigu pikkade osakonnas ning usun, et tema ohtlikkus kolmese tagant toob koju nii mõnegi võidu ning loob teistelegi ruumi kergemateks korvideks," tõdes peatreener Alar Varrak.

TalTech teatas, et Kitsingu lisandumisega on meeskond komplekteeritud ja uueks hooajaks valmis. Teist hooaega järjest on meeskonnas ainult Eesti mängijad. TalTech peab reedel kell 16 kontrollkohtumise Läti Ülikooli meeskonna vastu.