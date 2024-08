Räppo: pingeline nädal võttis energiat ära, tuul mõjutas palju

Esimesena ületas poolpika triatlonidistantsi finišijoone kreeklane Panagiotis Bitados ajaga 3:36.09, millega teenis Euroopa meistritiitli. Henry Räppo oli parim eestlane, saades ajaga 3:39.38 16. koha.

"Lootsin, et suudan esikümnesse tulla, aga täna ikkagi nii ei läinud," rääkis Räppo ERR-ile. "Ma arvan, et kogu see pingeline nädal võttis ikkagi lõpuks energiat ära ja täna ei saanud tegelikult ikkagi ka tuulega hakkama, pidin hommikul enne starti veel ka rattal jooksu ära vahetama, see ei olnud minu jooks ja see oli natuke kõrgema profiiliga, see tuul mõjutas päris palju mind."

Naiste seas teenis võidu sakslanna Caroline Pohle. Veel enne jooksu viiendat kohta hoidnud Kaidi Kivioja lõpetas kaheksanda kohaga, ajaga 4:11.22.

"Ujumise ja rattasõiduga jäin ma väga rahule. Jooksu alguses oli esimesed 10 km ka päris hea, aga väike probleem, mis mul on viimasel kahel-kolmel võistlusel olnud, kus mul 12-13 km peal tekib jalgades talla alla väike kramp, tekkis täna varem, 10 km peal. See takistas mind sama tempot hoidmast," tõdes Kivioja.

"Kahjuks see viies koht, mida pikalt hoidsin, libises käest. Võib-olla see jääb natuke kripeldama - oleks ideaalne päev olnud, oleks olnud see sooritus ja tulemus natuke parem, aga üldiselt ma pean ikkagi rahule jääma," sõnas eestlanna.

Kivioja hakkab nüüd valmistuma detsembrikuus Uus-Meremaal toimuvaks poolpika triatlonidistantsi maailmameistrivõistlusteks.

"Tahaksin mõned stardid veel ka enne seda teha, aga täpselt veel ei tea. Pidingi pärast seda võistlust vaatama kalendrile otsa ja otsustama, et mis ja kus ma tahan võistelda. See võistlus oli hooaja kõige tähtsam ja MM tuleb sarnane, aga natukene pean veel mõtlema," ütles ta.