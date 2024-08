Taaramäe lõpetas Vuelta viiendal etapil peagrupis

Tasase profiiliga viiendal etapil võidutses oma suurtuuri debüüti tegev Tšehhi rattur Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL; 4:25.28), kes edestas ülinapis finišiheitluses belglast Wout van Aerti (Team Visma | Lease a Bike). Kolmas oli austraallane Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck).

Peagrupis lõpetanud Taaramäele läks protokolli kirja 67. koht ja võitjaga sama aeg. Punase liidrisärgi omanik Roglic ületas finišijoone 57. positsioonil.

Üldarvestuses hoiab Roglic kolmapäevase etapi järel 8-sekundilist edu portugallase Joao Almeida (UAE Team Emirates) ees. Järgnevad hispaanlane Enric Mas (Movistar Team; +0.32), itaallane Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious; +0.38) ja belglane Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny; +0.41).

Taaramäe jätkab velotuuri 29. kohal ning kaotab Roglicile kaks minutit ja kaheksa sekundit.

Neljapäeval on kavas 185,5 kilomeetri pikkune etapp, mille trassile jääb kolm kolmanda kategooria tõusu.

