Naiste võrkpallikoondis kaotas ka Soomele: midagi peab drastiliselt muutuma

Avageimis saatis Andres Toobal väljakule Karolina Kibbermanni, Kertu Laagi, Nette Peidi, Kristiine Miileni, Johanna Sova, Liis Kullerkannu ja libero Marily Lassi. Esimene vaatus oli eestlannade jaoks täielik ebaõnnestumine, kus asjad ei sujunud ei vastuvõtul ega rünnakul ja see kaotati 7:25, vahendab volley.ee. Seejärel mängupilt paranes ja teine vaatus algas tasavägisemalt, kuid sealgi läksid soomlannad ette 10:7 ja geimi keskel kärises vahe 15:10-le. Kaotusseisust enam välja tulla ei õnnestunud ja teine vaatus läks vastasele tulemusega 25:17.

Ka kolmandas geimis käis mäng sarnase stsenaariumi järgi ning soomlannad pääsesid Peidi rünnakuvea järel 13:9 juhtima. Edasi läks taas vahe vaid suuremaks ja lõpuks võitis Soome vaatuse 25:15. Mängiti ka neljas geim, kus said mänguaega nooremad. See kaotati 18:25.

"Mind teeb ka väga murelikuks: 0:9 oled taga ja ei oska oma tiimi aidata. Ma ei tea, milles asi on," sõnas ERR-ile nurgaründaja Kristiine Miilen. "Olen kümme aastat koondises olnud ja nüüd saime esimest korda ka Lätilt tappa. Sealt võis tulla ebakindlus, asjad on järjest allamäge läinud. Praegu tunnen, et aeg on hakata tegutsema."

"Pärast Läti mängu oli ka kriisikoosolek, kus tüdrukud omavahel rääkisid, aga tänane mängupilt oli veel hullem. Midagi peab drastiliselt muutuma. Ainult sõnad, sõnad, sõnad: tuleb tegutsema hakata," kinnitas Miilen.

Teisipäeval kell 19 mängitakse Kalevi spordihallis sama vastasega uuesti. Mäng on pealtvaatajatele tasuta.

Eesti edukaim oli rünnakul Nette Peit seitsme punktiga (+1), kuus punkti (+1) lisas Kristiine Miilen ja viis punkti kanti nii Johanna Sova, Kertu Laagi, Carmel Varese, Liis Kiviloo kui Nora Lemberi arvele. Eesti vastuvõtt oli 32 ja rünnak 29 protsenti, blokiga teeniti neli ja serviga mitte ühtegi punkti (eksiti 11 servil).

Soome parim oli 19 punktiga (+15) Suvi Kokkonen. Soomlannade vastuvõtt oli 50 ja rünnak 47 protsenti, blokk saadi Eesti rünnakutele ette 12 korral, servil löödi kaheksa ässa ning eksiti kuuel pallingul.

Kontrollmängud EM-valiksarja eel:

9. august kell 17.00 Läti – Eesti (Riia) 2:3 (20:25, 25:15, 21:25, 25:23, 10:15)

10. august kell 16.00 Läti – Eesti (Riia) 3:0 (25:16, 25:18, 25:15), lisageim 25:22

12. august kell 19.00 Eesti – Soome (Kalevi spordihall) 0:3 (7:25, 17:25, 15:25), lisageim 18:25

13. august kell 19.00 Eesti – Soome (Kalevi spordihall)

Eesti naiskonna koosseis mängudeks Soomega:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill

Nurgaründajad: Nette Peit, Nora Lember, Kristiine Miilen, Silvia Pertens

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann

Liberod: Janelle Leenurm, Marily Lass

Peatreener Andres Toobal, abitreenerid Marko Mett ja Valdis Radionenkov, ÜKE-treener Krete Junson, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.