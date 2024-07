Endine vormel-1 tiimipealik: Hamilton ei vea Ferrarit alt

Steiner usub, et liitumine Ferrari meeskonnaga sütitab Hamiltonis uue sära pärast keerulisi aastaid Mercedesega. "Ma olen üsna kindel, et tal on nälg endiselt olemas ja ilmselgelt järgmine aasta Ferrarisse minek noorendab teda," ütles Steiner RacingNews365-le.

"Ma arvan, et Lewis tuleb pingega. Ütleme nii, et oma elus on ta saavutanud nii palju, et temast on saanud spordi ikoon. Aga ta tegi otsuse sinna minna. Ta on seitsmekordne maailmameister, tal pole midagi vaja tõestada. See ei ole tema, kes Ferrarit alt veab, see on minu arvamus," lisas endine tiimipealik.

"Ferrari on püüdnud maailmameistritiitlit võita juba ma isegi ei tea kui kaua. Nad võitsid viimati nii ammu, et ma isegi ei mäleta enam," lõpetas Steiner.

Võistkondlikuks maailmameistriks krooniti Ferrari viimati 2008. aastal. Viimane individuaalne tiitel pärineb aastast 2007, kui võitis maailmameistriks krooniti soomlane Kimi Räikkönen.