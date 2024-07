Vormel-1 avalikustas järgmise hooaja sprindikalendri

Viis sprindi sõitu jäävad 2024. aastaga võrreldes samaks. Tänavu sõideti spindisõidud Hiinas ja Miamis, mille spirdinid on kavas ka järgmisel hooajal. Lisaks sõidetakse sel ja järgmisel hooajal sprindisõidud Austinis, Brasiilias ja Kataris. Aastase vahega on sprindikalendris tagasi Belgia.

Belgia korraldas viimati sprindivõistlust 2023. aastal ning jäeti koos Aserbaidžaaniga 2024. aasta sprindikalendrist välja. Sel aastal asendasid neid sprindisõite Hiina ja Maiami etapid.

Sprindiformaat on kasutusel alates 2021. aastast ehk nädalavahetuse jooksul sõidetakse lisaks põhisõidule ka lühem sprindivõistlus. Vormel-1 on avaldanud, et sprindi nädalavahetustel vaadatakse vormelit rohkem, kui ainult tavasõiduga nädalavahetustel. Populaarsuse tõus on ka põhjuseks, miks spindiformaadiga jätkatakse.

2025. aasta sprindikalender:

1. Hiina GP - 22.03

2. Miami GP - 3.05

3. Belgia GP - 26.07

4. Austini GP - 18.10

5. Brasiilia GP - 8.11

6. Katari GP - 29.11