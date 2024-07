Eesti Olümpiakomitee premeerib Eneli Jefimovat

17-aastase Jefimova jaoks oli tegemist karjääri seitsmenda Euroopa juunioride meistritiitliga ning neljanda järjestikuse kuldmedaliga 100 meetri rinnuliujumises.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kiitis Jefimovat vapustava hooaja eest. "Eneli on sellel hooajal näidanud, et ta on Euroopa parim nii juunioride kui täiskasvanute seas. Edu ja tuult tiibadesse ka peagi algavatel olümpiamängudel. Loodame, et sinu unistused täituvad," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale.