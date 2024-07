19-aastane Bearman sõidab järgmisel hooajal F1 sarjas

Praegu vormel-2 sarjas võistleb Bearman on sel nädalavahetusel Haasiga Suurbritannia F1 MM-etapil ja teeb varusõitjana kaasa esimese vabatreeningu.

Bearman tegi F1 sarjas debüüdi tänavu märtsis, kui asendas Saudi Araabia etapil Ferrari pilooti Carlos Sainzi, kes pidi pimesooleoperatsiooni tõttu etapi vahele jätma. Enda debüüdil sai Bearman seitsmenda koha.

"Raske on sõnadesse panna, mida see minu jaoks tähendab," ütles noorima britina F1 sarjas võistelnud Bearman lepingut kommenteerides. "See, et võin kõva häälega välja öelda, et minust saab F1 sõitja, on äärmiselt uhke tunne. See on uskumatu, et saan teha midagi, millest väiksena unistasin."

2022. aastal võistles Bearman vormel-3 sarjas ja mullu liikus edasi vormel-2 sarja, kus teenis neli etapivõitu ja lõpetas hooaja kokkuvõttes kuuendana. Eelmisel nädalavahetusel sai Bearman Austrias tänavuse hooaja esimese võidu F2 sprindisõidus.