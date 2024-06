Latvala viimase hetke vangerdusest: see oli paras väljakutse

Ogier tegi teisipäeval rajaga tutvudes avarii ja jäeti ööks haiglasse. Selles olukorras langetas tiim kiire otsuse: prantslast asendab valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes algselt ei pidanud Poolas üldse sõitma.

"Kalle oli kindlasti meie esimene valik. Meil oli mõni idee veel, aga keskendusime oma prioriteedile ja oleme väga tänulikud, et Kalle sai meeskonda aidata," lausus Latvala intervjuus ERR-ile.

Kiirelt oli vaja tegeleda logistikaga: Rovanperä puhkas Jyväskyläs ja tema kaardilugeja Jonne Halttunen viibis hoopis Tallinnas.

"See oli paras väljakutse, sest pidime organiseerima eralennuki, mis võttis kõigepealt Kalle Jyväskyläst peale ja siis lendas Tallinnasse, et võtta Jonne peale ning tõi nad Poolasse," kirjeldas soomlane.

"Ajaaken oli väga väike. Otsus langetati teisipäeva pärastlõunal kuskil kolme-nelja paiku ja lend pidi toimuma 7.30. Meil oli vaid kolm-neli tundi, et kõik otsad kokku viia."

Rovanperä stardib Poola rallil eelneva kogemuseta ja igasuguse tõsiseltvõetava ettevalmistuseta. "Ma ütlesin Kallele, et ma ei oota sult võitu, aga palun sul tulla ja sõita ja teha seda, mida suudad teha. See aitab meeskonda. Kui oled viie seas, siis on see väga hea. Kui pjedestaalil, siis oleks see täiuslik," lausus Latvala.

"Ma tean, et ettevalmistus pole ideaalne: ei olnud testimist, ei olnud videotööd. Aga juba täna hommikul [testikatsel - ERR] on tunda valitseva maailmameistri hinge. Ta ei olnud oma esitusega täielikult rahul, kuigi tema kiirus oli minu meelest hea."

Mis on eesmärk sel nädalalõpul? "Kui kaks autot jõuab pjedestaalile ja saame pühapäeval rohkem punkte, kui Hyundai, siis oleme väga hästi esinenud," vastas Latvala. "Loomulikult tahame meistritiitli eest heidelda ja peame Hyundailt punkte röövima."