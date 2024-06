Britid kohtuvad Wembleyl matšis raskekaalu meistrivööle

Alates 2021. aasta septembrist hoidis meistrivööd ukrainlane Oleksandr Ussõk, aga loobus sellest sel nädalal, kuna eelistab kohustuslikule tiitlimatšile Dubois'ga korduskohtumist Tyson Furyga.

Seega kuulutas IBF väljakutsuja Dubois' raskekaalu ajutiseks maailmameistriks, kes peab nüüd oma vööd kaitsma kolme kuu pärast Joshua vastu.

26-aastane Dubois on pidanud profipoksijana 23 kohtumist ja võitnud neist 21. Üks kahest kaotusest tuli aga mullu Wroclawis just Ussõkilt. Pärast seda on ta saavutanud kaks võitu.

34-aastane Joshua on hoidnud enda käes mitmeid meistrivöösid, sealjuures aastatel 2016-2019 ja 2019-2021 ka IBF-i oma. Kui 2021. ja 2022. aastal pidi temagi tunnistama Ussõki paremust, siis pärast seda on ta saanud neli võitu.