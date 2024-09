Dubois lõi matšis IBF-i tiitlivööle Joshua kindlalt nokauti

Alates 2021. aasta septembrist hoidis meistrivööd ukrainlane Oleksandr Ussõk, aga loobus sellest, sest eelistas kohustuslikule tiitlimatšile Dubois'ga korduskohtumist Tyson Furyga. Seega kuulutas IBF väljakutsuja Dubois' raskekaalu ajutiseks maailmameistriks ning 27-aastane britt pidi vööd kaitsma kaasmaalase Joshua vastu.

Ussõk kuulus laupäeval Wembley staadionil enam kui 96 000 pealtvaataja sekka ja nägi, kuidas Dubois saatis endast seitse aastat vanema Joshua juba avaraundis põrandale. Ka teine raund oli Joshua jaoks karm ning kolmandas oli ta uuesti põrandal, neljanda lõpus seisis vaevu jalgel ning Dubois lõpetas matši viiendas raundis nokaudi toonud paremhaagiga.

Joshua on oma profikarjääri 32 matšist kaotanud neli, Dubois' jaoks oli see 24 matši kaalukaimaks võiduks. "Ma olen gladiaator, võitlen alati lõpuni. Tahan jõuda tippu ja oma potentsiaali realiseerida," sõnas Dubois' pärast võitu. Joshua vihjas kaotuse järel, et ei kavatse karjääri lõpetada. Kohtumise lepingus on ka kordusmatši klausel.

Joshua on hoidnud enda käes mitmeid meistrivöösid, sealjuures aastatel 2016-19 ja 2019-21 ka IBF-i oma. Kui 2021. ja 2022. aastal pidi temagi tunnistama Ussõki paremust, siis pärast seda sai ta neli võitu.