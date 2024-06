Joel Juht valmistub 300-kilomeetriliseks ekstreemjooksuks

25. augustil algav võistlus Petite Trotte à Léon (PTL) viib osalejad teekonnale Mont Blanci mäel, umbes 3200 meetri kõrgusele, kus tuleb joosta keerulisel rajal kokku 300 kilomeetrit. Oma ainulaadse kontseptsiooni poolest eristub PTL teistest ultrajooksudest ning kõrgustes tuleb läbida ilma teemärgistuseta radu ning orienteeruda keerulistes ilmaoludes, mis võivad vahelduda päikese, vihma või lumega. See rada võimaldab jooksjatel avastada Mont Blanci mäe Prantsuse, Itaalia ja Šveitsi rikkalikke ja mitmekesiseid radu.

Joel Juht selgitas, et uue võistluse puhul pole tegemist otseselt mägironimisega, kuid see-eest ühe kõige raskema katsumusega maailmas. "Mulle on alati mäed meeldinud ja kuskil südames olen soovinud osa saada just sellisest jooksu formaadist. Kõige keerulisemaks muudavad 300 kilomeetri pikkuse teekonna 25 000 tõusumeetrit, mida võiks võrrelda justkui kolm korda Everesti tipus käimisega," ütles Juht.

Esmakordselt osaleb Joel Juht sportlikul väljakutsel Prantsusmaa tiimi kooseisus, kuhu kuulub ka paariline Victor Hugo – 52-aastane Šveitsist pärit kirglik maastikujooksja, kellel on ette näidata pikk kogemus erinevatest vastupidavust nõudnud jooksudest. Hugo oligi see, kes mägironimise radadel maastikujooksu idee Joelile välja pakkus ja kaheliikmelise tiimi ära registreeris.

"Kuna Mont Blanci võistlusel on vaja mägironimise kogemust, mida mul varasemast ette näidata polnud, siis tänu Hugole saan ikkagi osaleda ja temal on need oskused olemas," selgitas Juht, kelle ettevalmistuse põhirõhk läheb seekord suuresti nende lihaste treenimisele, mida tuleb kasutada mäest üles ja alla ronimiseks.

Praegu on nad kahekesi tiimi registreeritud, aga õhus on väike võimalus, et nendega liitub ka kolmas võistleja. Tiimis võistlemisel peab Juht kõige olulisemaks üksteise tundma õppimist ning kummagi nõrkuste ja tugevuste teadvustamist. "Võistlusel kehtib minu teada ka reegel, et üksteisest ei tohi kaugele minna ning vahe peab olema maksimaalselt 50 meetrit, sest see kõik on seotud ohutusega," tõdes Juht.

"Oleme vahepeal teinud kõvasti tööd, et tõsta oma taset eelolevaks katsumusteks. Joel on pühendunud sportlane, kellel on suurepärane füüsiline vorm ja väga hea kohanemisoskus. Me oleme juba ühiselt osa võtnud mitmest võistlusest ja teinud kaasa intensiivseid treeninguid, mis on meid õpetanud pingutusega harjuma ja arendada omavahelist sünergiat," kirjeldas Hugo, kes just Jaanipäeva ajal käis ka Eestis, et taaskord teha Joeliga ühiseid treeninguid.

Petite Trotte à Léon võistlus inspireeris mehed osalema just rohkete tõusumeetrite poolest. See võistlus vajab Hugo sõnul ranget füüsilist ettevalmistust ja suurepärast koostööd tiimikaaslaste vahel. Võistluse rada viib mehed jooksma umbes 3200 meetri kõrgusele.

Eestist viimati osales sellel väljakutsel üheksa aastat tagasi Heiti Hallikma Soome tiimi koosseisus. Juht usub, et tänaseks on palju muutunud. "Tean, et mõned inimesed ootavad aastaid järjekorras, et sinna üldse pääseda. Kui ma ei eksi, siis pääseb osalema ainult 100 sportlast ja neist pooled üldjuhul katkestavad," kinnitas Juht. Võistluse rada muutub igal aastal ning tänavu tuleb läbida joostes ka selliseid vähetuntud kohti, mis on raskesti ligipääsetavad ja pakuvad hingematvalt ilusaid vaateid.

Eelmisel aastal võitis Joel Juht maailma ühe kõige raskema ja ekstreemsema maratoni Fire and Ice Ultra, mis toimub igal aastal Islandil ning kestab kuus päeva. Selle vältel läbitakse 250 kilomeetrit asustamata ja metsikut vulkaanilist maastikku. 28. augustist 2. septembrini 2023 kestnud ultrajooksul edestas Joel Juht teisi võitlejaid rohkem kui kahe tunniga. Võistluse raja läbimiseks kulus tal kokku 34 tundi ja 29 minutit. Maratonil osalemiseks oli Juhtile toeks Fenix Casino ekstreemsportlasi toetav projekt Fenix Adventure, mis on loodud, et toetada julgeid ja väljapaistvaid inimesi ning nende tegemisi.