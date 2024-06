Hein: hetkel pulss nii üles ei lähe, viie nädala pärast on see kahesaja peal

"Mingil määral saab öelda, et selle järgi me sinna ka läksime ja sai tulemus tehtud. Väga uhke olen kindlasti," lausus ta Belgradist tagasi kodumaale jõudnuna ERR-ile.

Tiitlivõistlusteks valmistuti Türgis. "Seal saime kaks nädalat vastavates tingimustes väga korralikult treenida. Seal oli ka 35 kraadi sooja ja treenisime õues. Pärast seda lendasime üheks päevaks koju ja siis läksime võistlustele. Sai treeninglaagri pealt mindud," sõnas Hein.

Juhendaja sõnul vaatab ta võistlustel oma hoolealuse esinemisi rahulikumalt kui varem. "Finaali algus oli vähe närviline, aga hetkel olen harjunud nende ujumistega. Oleme tiitlivõistlustel juba päris palju käinud. Hetkel pulss nii üles võib-olla ei lähe. Viie nädala pärast on kindlasti see võistlus, kus pulss on kahesaja peal," pidas ta olümpiat silmas.

"Nüüd lähevad treeningud samamoodi edasi. Täna-homme saab Eneli vähe puhata ja kolib Audentese spordikeskuse asemel Kalev Spasse kuni võistlusteni."

Mis on Pariisi olümpia ootused? "Meil on alati eesmärk ujuda isiklikke rekordeid. Siis on meie töö tehtud. Kuhu need ajad viivad, eks paistab. Loomulikult tahaks teha parema koha kui eelmisel olümpial ja siis on juba kõik väga hästi," vastas ta.

Tokyo olümpiamängudel oli ta 100 meetri rinnuliujumises 16. ja 200 meetri rinnuliujumises 27.