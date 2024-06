Jefimova: treenisime kaks nädalat välibasseinis - see kindlasti aitas

Belgradis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel naiste 100 meetri rinnulidistantsil kuldmedali võitnud Eneli Jefimova sõnas kodumaale jõudes, et saavutus ei ole talle endiselt veel päris kohale jõudnud.

"Hakkan alles praegu vaikselt aru saama, et olen Euroopa meister pikas basseinis. See on väga uhke tunne, olen praegu väga rõõmus!" lausus Jefimova Tallinnas lennujaamas ERR-ile.

"Ujumine oli nagu ikka. Midagi erilist seal ei juhtunud. Sellega võib täitsa rahule jääda. Viimased 50 ma ei näinud, et kõrval oleks kedagi, siis ma juba aimasin, et jõuan äkki esimesena."

"Aga täpselt sain teada, kui puudutasin seina ja vaatasin, et tablool on minu nime taga number üks. See oli ikka vau-tunne!" kirjeldas Jefimova võistluse käiku.

"EM toimus välibasseinis ja treenisime Türgis viimased kaks nädalat välibasseinis. See kindlasti aitas kaasa. Kui teistel ujujatel oli palav, siis mina olin juba harjunud. Kindlasti on sel hooajal tehtud selle nimel väga suur töö."

Pärast Euroopa meistrivõistlusi on järgmine siht loetud nädalate pärast algav Pariisi olümpia. "Nagu muidu valmistume võistlusteks. Midagi erilist ei hakka toimuma. Kõik läheb plaanipäraselt edasi. Vaatame, mis olümpial tuleb," sõnas ta.