Epp Mäe operatsioon möödus edukalt

"Noh, siin ma olen, kaks päeva pärast ACL-i operatsiooni. Olen seda operatsiooni viimased kaks aastat edasi lükanud. Olümpiale mitte kvalifitseerumine andis mulle võimaluse end lõpuks korda teha," kirjutas Mäe enda sotsiaalmeedias.

"Paljud teist on näinud minu võitlust selle põlvega lähemalt kui teised. On olnud aegu, kus pärast iga matiharjutust läks mu põlv paiste. Oli aeg, mil mu ainus eesmärk matil oli iga jalarünnakut edukalt kaitsta, sest mu põlv ei olnud tegelikult piisavalt stabiilne, et ühel jalal hüpata. Arvukad taastusravid ja treeningplaani korrigeerimised nõudsid tohutult vaimset jõudu," lisas Mäe.

"Kuid oli ka kord, kui võitlesin maailmameistrivõistluste finaalis, kuna mul tekkis ACL-i rebend 3 nädalat enne võistlust. Sain teise koha. Kutsuge mind kangekaelseks, tahtejõuliseks või rumalaks. Olen oma kehale tänulik, et kõik need treeningud, võistlused ja katsumused on vastu võetud. Nüüd on minu aeg iseenda eest hoolitseda. Aitäh Dr. Rahule eduka operatsiooni eest," lõpetas Epp Mäe.