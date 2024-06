Kalev/Cramoga liitus noor Eesti ääremängija

20-aastane ja kahe meetri pikkune ääremängija sõlmis Kalev/Cramoga aastase lepingu.

Kuuba kinnitas, et on Kalev/Cramoga ka varasemalt suhelnud, kuid erinevatel põhjustel kokkulepet ei sündinud. "Tunnen, et Kalev/Cramo on koht, kus saan mängijana edasi areneda ning saan ennast kõrgel tasemel proovile panna. Ootan hooajalt palju võite, isiklikus plaanis arengut ja õnnestumisi ning kindlasti ka eurosarjas mängimist, mille kogemust mul varasemalt pole," ütles Kuuba klubi kodulehe vahendusel.

Varasematel aastatel Itaalia esi- ja teises liigas mänginud Kuuba liitus möödunud hooaja kevade hakul TalTech/Optibet meeskonnaga ning viskas Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 29,9 mänguminuti jooksul 14,5 punkti, korjas 5 lauapalli ja andis 2 resultatiivset söötu.

Eesti meistrivõistluste sõelmängudes jäid tema statistilisteks näitajateks 30,9 minuti jooksul 8,2 punkti, 7,4 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu mängu kohta.

"Meil on väga hea meel, et oleme saanud enda ridadesse noore ja talendika mängija Gregor Kuuba näol. Soovisime Gregorit enda meeskonda juba eelmise hooaja keskel, kuid siis see ei õnnestunud, mistõttu on eriti hea meel, et nüüd saab Gregor meiega kaasa teha ka hooajaeelse ettevalmistuse, et algaval hooajal meeskonna eest häid esitusi näidata," sõnas klubi mänedžer Ramo Kask.

Kuuba on esimene mängija, kellega Kalev/Cramo on sel suvel uueks hooajaks lepingu sõlminud. Möödunud hooaja lõpus sõlmis lepingupikenduse ääremängija Hugo Toom.