Epp Mäe heidab lõikuslauale, karjääri jätkamine on küsimärgi all

Tokyo olümpiamängude kaheksas Pariisi mängudele pääset ei teeninud. Mäele edu toonud mudel muutus kaks aastat tagasi võidetud MM-pronksi järel, kui pidi olude sunnil tehnikatreenerit vahetama.

"Muudatused, kui nad tulevad siis, kui sa tunned, et nüüd peab muutma, siis nad töötavad," lausus Mäe ERR-ile. "Aga kui nad tulevad olude sunnil, siis on raske. Ma olen seda viimased kaks aastat oma nahal tundnud. Muutused minu jaoks äärmiselt keeruliseks."

Lähinädalatel läheb Mäe viimastel hooaegadel palju muret tekitanud põlvega operatsioonile ja seejärel selgub, kas jätkab sportlaskarjääri või mitte.

"Mind ootab ees põlvelõikus - sama põlv, mis mind on viimastel aastatel seganud. See on praegu hea aeg, kus see korda teha. Pärast seda saab vaadata, kus, kellega ja kas jätkan."

Ees ootav ristatisidemete operatsioon on neli maailma- ja kolm Euroopa meistrivõistluste medalit võitnud Mäe jaoks esimene suurem operatsioon. "Pean operatsiooni ära tegema ja vaatama, kuidas põlv taastub," lausus ta.

"Mul on õnneks olnud nii hea sportlaskarjäär, et ma ei ole pidanud sellisel viisil midagi parandama. Vigastusi on olnud, aga see on minu esimene suurem operatsioon. Taastumise osa on minu jaoks uus."