Lauk ootab Tour of Estonial vastutuult: see maalib varasemast erineva sõidu

Tour of Estonia ehk Eestimaa velotuur koosneb tänavu kahest etapist. Reedel sõidetakse 196 kilomeetrit Tallinnast Tartusse – etapp lõppeb viimaste aastatega traditsiooniliseks saanud munakivitõusuga Toomemäele.

Laupäeval läbitakse tehnilist ringi Tartu linnatänavatel. 164-kilomeetrise etapiga saab velotuur läbi, aga rattanädalavahetus kulmineerub pühapäevase 43. Tartu Rattaralliga. Tour of Estoniast võtab osa 17 meeskonda – stardinimekirju vaadates leiab palju jalgrattureid, kes tunnevad siinseid teid praeguseks peaaegu sama hästi kui kohalikud. Sõitma tuleb ka mullune võitja, taanlane Rasmus Wallin.

Kuigi Tartu kannab tänavu Euroopa kultuuripealinna tiitlit, siis vähemalt Tour of Estonia kontekstis see korraldajate elu lihtsamaks teinud ei ole.

"Nii paradoksaalne kui see ka pole, siis sel aastal, mil Tartu on kultuuripealinn ja Tartu linna vahel on näha päris palju, kuidas ressurssi on lisandunud, siis meie eelarve on esimest korda viimase 15 aasta jooksul vähenenud," rääkis Vikerraadiole võistluste direktor Indrek Kelk.

"Saame Tartu linnalt see aasta vähem raha just Tour of Estonia korraldamiseks. Võistkondade koosseisus see väga ei kajastu, lihtsalt on üks võidusõidupäev vähem. Algselt planeerisime Tallinnasse proloogi, aga ilma mitmekümnetuhandest miinust sisse võtmata ei päästnud see kuidagi reaalne olevat. Mul on ülimalt hea meel, et selline tiim nagu Uno-X ikkagi kahe päeva pärast ka Eestisse kohale tuleb," lisas Kelk.

Kahekordne Eestimaa velotuuri võitja Karl Patrick Lauk võistleb nädalavahetusel Eesti rahvuskoondise eest. Kogenud kamraadidest kuuluvad koondisse veel Norman Vahtra, Rait Ärm ja Gert Jõeäär.

"Tuul mängib alati Tallinn-Tartul palju rolli. Kui oleks allatuule päev, ei oleks neli tundi ja natuke peale rattaspordi mõistes nii hull; kui on vastutuul, võib sellest tulla täiesti passiivne sõit, mis teeb päeva megapikaks ja segab kaarte. Heietada ei ole mõtet, näeme mis saama hakkab, aga see vastutuul maalib kindlasti väga teistsuguse sõidu kui eelmistel aastatel on olnud," kinnitas Lauk.

Ikka ja alati on Tour of Estonial väljas Tartus baseeruv kontinentaalmeeskond, kus vastutus noortel ratturitel. Palju annab võidusõidule kindlasti juurde ka üks Mongoolias baseeruv kontinentaaltiim. See meeskond, mil nimeks Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team, on kujunenud omamoodi Eesti ratturite oaasiks.

Kuigi peamiselt osaletakse Aasias toimuvatel võidusõitudel, said Mihkel Räim, Martin Laas, Gleb Karpenko ja Oskar Nisu võimaluse tulla võistlema Euroopasse. Kaasa võeti ka soomlane Antti-Jussi Juntunen.

"Kui sa ütled Aasias, et lähed Euroopasse profisõidule võistlema, on see kõige kõvem asi. Euroopa on rattaspordis püha graal ja Tour of Estonia on esimese kategooria võistlus ka, polnud küsimustki," selgitas Räim, kuidas Mongoolias registreeritud tiim Eestis osaleb. "Keeruline oleks olnud, kui oleksime pidanud kõik Aasiast siia sõidutama, siis oleks võistkonna kulud väga suureks läinud, aga kuna meil oli neli meest siin ja lõpuks võtsime soome-eestlase ka enda punti, saime kulud alla ja tänu sellele oleme siin."

"Meil on mees, kes on võitnud Tallinn-Tartu etapi, mees, kes on võitnud Tartu etapi ja mehed, kes on võitnud kogu tuuri! Ma arvan, et statistika ei ole väga paha. See on ka suurte tiimide ees nagu koduväljakueelis," arvab Räim.