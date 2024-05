Prantsusmaal 19. kohaga lõpetanud Ärm: siit on väga hea Tour of Estoniat sõitma minna

Suures grupifinišis oli taas parim velotuuri liidrisärgis sõitnud iirlane Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team; 3:51.04), jättes sedapuhku selja taha belglase Sasha Weemaesi (Bingoal WB) ja sakslase Pascal Ackermanni (Israel – Premier Tech). Mõlemad eestlased lõpetasid peagrupis, vahendab EJL.ee.

"Täna tuli enam-vähem. Kui on nii tehniline lõpp, siis on alati loto, kas saan õige koha peale või mitte," ütles Ärm võistluse järel. "Viimase kilomeetri sees oli kolm 90-kraadist kurvi. Eelviimases kurvis pandi mulle korralikult küünarnukiga ja kaotasin oma trajektoori ning pidin pidurdama. Vedas, et pikkali ei pannud. Sinna kadus kindlasti esikümne koht. Lõpetasin tuuri positiivse noodiga. Vorm on väga hea, kordagi ei kukkunud ja siit on väga hea järgmisel nädalal Tour of Estoniat sõitma minna."

Velotuuri üldarvestuses jõudsid kolme parema sekka Bennett, prantslane Paul Penhoet (Groupama – FDJ; +0.38) ja belglane Jenno Berckmoes (Lotto Dstny; +0.41). Vahtra sai 40. (+10.27) ja Ärm 79. koha (+23.49). Tour of Estonia velotuur algab 24. mail.