Kaootilisele hommikule järgnenud lühendatud etapi võitis taas Pogacar

Teisipäevane Itaalia velotuuri 16. etapp pidi algama Livignost, enne kui Giro korraldaja RCS Sport jättis kehveneva ilma ning sõitjate protestide tõttu hommikul Umbraili mäekuru läbimise võistlustrassilt välja. Eelnevalt käisid korraldajad välja mõtte, mille käigus oleks ratturid pidanud 2500 meetri kõrgusel mäetipus peatuma, vahetama nullilähedases temperatuuris ja lumesajus riided ning seejärel edasi sõitma.

"Ratturid tahavad võistelda ja publikule meelelahutust pakkuda, mitte sellise situatsiooniga silmitsi seista. Sellised tingimused toovad kaasa tähelepanuväärseid terviseriske, eriti Umbraili kurus laskudes. On aasta 2024, sellistes tingimustes sõidu peatamine ja taasalustamine on lubamatu," kirjutas profiratturite liit CPA.

"Ma ei tea praeguse situatsiooni kohta palju, aga juba meie 1900 meetri kõrgusel olevas hotellis nägin lumehelbeid, seega 600 meetrit kõrgemal on ilmselt täiesti lumine," rääkis Giro liider Tadej Pogacar enne Livignost lahkumist. "Allamäge oleks päris ohtlik sõita. Nulli kraadi, vihma ja lumega on s*tt sõita, see ei oleks meie kellegi jaoks esmakordne, aga nii pikkadel tõusudel võib juhtuda igasuguseid asju. Mina ei otsusta, aga kõik ratturid olid nõus Umbraili välja jätma ning etappi lühendama," lisas sloveen.

Kokkuvõttes neljandal kohal olev Ben O'Connor kutsus Giro korraldajaid "dinosaurusteks" ja pakkus neile välja etappi koos ratturitega sõita. "Tahaks näha, mis nende vastused pärast paaritunnist sõitu oleks," sõnas austraallane.

"Giro organiseerimine on täielik naljanumber. Rääkisime ilmast nädal aega tagasi ja nad [korraldajad] ei tahtnud sellest kuulda ega meie ideid kuulata. Ütlesime kolm päeva tagasi, kus see etapp peaks algama, siis öeldi meile "ei". Nüüd on päev käes ja lõpuks nad kuulavad meid. See, kuidas on käitutud, tekitab väga palju frustratsiooni," ütles ka Luke Plapp.

Pärast segadust tekitanud tunde, mille jooksul RCS Sport ja Livigno linnapea lootsid etappi alustada linna ümber sõitmisega ning seejärel ratturid järgmisesse stardipunkti transportida, aga sportlased seda ei soovinud, lahkusid tiimid Livignost lõpuks kohaliku aja järgi kell 12, algselt 206-kilomeetrine etapp lühenes 118 kilomeetrile ning algas viimaks kell 14.30.

*

Sisuliselt lõppes teisipäevane etapp kolme pika, kokku 35-kilomeetrise tõusuga, mille alguses eraldus jooksikute grupist Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Kahekordne maailmameister suurendas peatselt edu kahele minutile, aga Nairo Quintana (Movistar) vedamisel hakkas peagrupp pärast Passo Pineid, 15 km enne etapi lõppu vahet kahandama.

5,4 km enne finišit hakkas Maglia Rosa gruppi vedama Pogacari peamine abimees Rafal Majka, samal ajal püüdsid kolm peagrupist eraldunud ratturit külmunud käsi pidevalt soojendada üritanud Alaphilippe'i kinni ja kuigi Pogacari grupi vahe esimestega oli pool minutit, oli ilmselt vähe neid, kes oleks järgnevas kahelnud: 1,3 km enne finišit pani Sloveenia superstaar otsustava käigu sisse, noppis jooksikud ükshaaval ära ning teenis käesolevalt Itaalia velotuurilt oma viienda võidu.

Teiseks tuli 20-aastane Giro debütant Giulio Pellizzarri (VF Group-Bardiani CSF-Faizane), kes kaotas Pogacarile 16 sekundit, aga sai end lohutada suurmeistri käest finišis kingiks saadud päikeseprillide ja roosa särgiga.

Kolmandana lõpetas viimastel kilomeetritel kokkuvõtte meestest ainsana Pogacariga enam-vähem kaasa minna suutnud Daniel Martinez (BORA-hansgrohe), kes sai Pellizzariga kirja sama aja.

Colombia rattur tõusis kokkuvõttes ühtlasi teiseks ning kaotab Pogacarile nüüd 7.18. Geraint Thomas (INEOS) jääb sloveenist kolmandana maha 7.40-ga, neljas on O'Connor (+8.42).

Madis Mihkels (Intermarche - Wanty) lõpetas etapi 33-pealises grupis, mis kaotas Pogacarile 19.49. Lõppkokkuvõttes läks eestlasele kirja 70. koht.