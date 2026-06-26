Vares: USA-s on elu sportlastel nii ilusaks tehtud

Eelmisel sügisel USA-sse mängima siirdunud Carmel Vares sai juba 17-aastaselt kogemuse välismaal, kui proovis kätt Prantsusmaal ja Portugalis. Kolme aastaga välismaal on ta arenenud igast küljest.

"Ma olin 17, kui ma läksin. Portugali hooaeg oli kindlasti hästi raske, see arendas absoluutselt kõike ja nüüd USA-s olen lihtsalt võrkpalliga tegelenud. Seal on elu ilus," ütles Vares ERR-ile. "Muud probleemi väga ei ole, saab ainult ühele asjale keskenduda. Igas aspektis on see mind edasi arendanud."

Iowa ülikoolis mängiv Vares näeb ookeanitaguses võrkpallis väga head taset, samuti on sealne elu tehtud sportlaste jaoks võimalikult mugavaks. "Tase on seal kindlasti väga hea, aga seal on reeglid näiteks erinevad, mis ei ole kõige ägedam minu arust," rääkis ta.

"Aga elu on seal sportlastel nii ilusaks tehtud, saadki ainult enda asja teha, mitte millegi pärast muretsema ei pea ja kõik on ette-taha ära tehtud," lisas Eesti koondislane.

USA-st naastes mängis Vares kaasa Euroopa Liigas, mille kõrghetk oli mäng Läti naiskonna vastu, kui Eesti pööras 0:2 kaotusseisu 3:2 võiduks. 20-aastane diagonaalründaja näeb, et ka Eesti koondise taset saaks veel tõsta. "Kindlasti võiks veel olla mängijaid välismaal. Kui mängisime Lätiga, siis seal toodi välja, et ainult kolm tükki mängivad koduses liigas. Ma arvan, et see tõstaks taset kõvasti, kui me saaks ikkagi enamiku välja," ütles ta.