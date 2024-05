Ratta üle kontrolli kaotanud Mihkels kukkus Giro lõpuspurdis, võit Milanile

Teisipäevane etapp lõppes mitu kilomeetrit pika sirgega, kus vastutuules kihutanud ratturid selgitasid parimat grupifinišis.

Umbes paarsada meetrit enne kaotas konkurentide vahele kiilutud Mihkels sõiduvahendi üle kontrolli ja kukkus, tõmmates kaasa ka DSM-Firmenichi ratturid Fabio Jakobseni ja Tobias Lund Andreseni. Samuti sõitis neile otsa Jenthe Biermans (Arkea - B&B Hotels).

Keegi ilmselt tõsisemalt viga ei saanud ja ka eestlane lahkus sündmuskohalt ratas käekõrval. Kõigile märgiti võitjaga sama aeg.

| Arme Fabio Jakobsen. Hij wilde zich in de sprint mengen, maar wordt echt van zijn fiets gebeukt. Hopelijk valt de schade mee... #GirodItalia



Sel velotuuril oma teise etapi võitnud Milan edestas otsustavas spurdis austraallast Kaden Grovesi (Alpecin - Deceuninck), itaallast Giovanni Lonardit (Polti Kometa) ja uusmeremaalast Laurence Pithiet (Groupama - FDJ).

Algselt teisena lõpetanud belglane Tim Merlier (Soudal Quick-Step) jäi sellest kohast ilma, kuna takistas lõpus määrustevastaselt Juan Sebastian Molanot (UAE Team Emirates).

Peagrupis 27. kohal lõpetanud Pogacar jätkab üldliidrina. Tema edu colombialase Daniel Martinezi (Bora - Hansgrohe) ees on jätkuvalt kaks minutit ja 40 sekundit. Kolmas on britt Geraint Thomas (Ineos Grenadiers; +2.56) ja neljas austraallane Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).

Mihkels on üldarvestuses 125. (+2:15.05).

Neljapäeval on kavas 193-kilomeetrine etapp marsruudil Martinsicuro - Fano. Ratturitel tuleb ületada mõned madalama kategooria tõusud, aga viimased kümmekond kilomeetrit sõidetakse allamäge ja tasasel maal.