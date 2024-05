Olümpiapiletita jäänud Epp Mäe mõtleb karjääri lõpetamisest

Maadleja Epp Mäe võtab pärast ebaõnnestunud olümpiakvalifikatsiooni aja maha, et otsustada, kas jätkata tippspordis või mitte.

2021. aastal Euroopa meistriks kroonitud ja mõned kuud hiljem MM-hõbeda teeninud Mäe võistles sel nädalal Istanbulis toimuval viimasel maadluse olümpiakvalifikatsiooniturniiril, kuid pidi paraku kaheksandikfinaalis prantslanna Pauline Lecarpentier' paremust tunnistama.

Mäe tõdes Delfi Spordile, et kaotus prantslannale oli valus. "Magasin kaks rünnakut maha, minu viga. Ootasin prantslannalt teistsugust maadlust, aga ta üllatas mind, oli taktikaliselt paika pannud, kuidas minu vastu tuleb tegutseda."

Kuna eestlanna alistanud Lecarpentier kaotas järgmise matši, ei saanud Mäe võimalust lohutusringis maadelda ja sellega kadus ühtlasi võimalus Pariisi olümpiapilet teenida. Mis saab edasi?

"Ei tea. Võtan aja maha ja mõtlen. Tänavune MM pole olümpiakaaludele, seega EOK palgale ma seal ei saaks. Järgmine võimalus oleks tuleva aasta EM. Mõttekohti leidub," sõnas Mäe.

Eesti läbi aegade edukaim naismaadleja lisas veel, et peab tõenäoliselt uuesti lõikuslauale minema. "Olen vigastustega seonduvat aina edasi lükanud. Põlvetrauma kallal olen meeletult palju pidanud vaeva nägema, et jalg püsiks all. Aeg oleks põlv ja kõik muu üle vaadata."

Epp Mäe osales oma ainsatel olümpiamängudel 2021. aastal Tokyos, kus ta saavutas kokkuvõttes kaheksanda koha.