Team Estonia koordinaator: oleme võtnud eesmärgiks järelkasvu arendamise

Eesti Olümpiakomitee tippspordiprojekti Team Estonia koordinaator Raido Mitt ütles "Terevisioonis", et Eesti ja teiste riikide spordisüsteemid on erinevad, kuid Team Estonia teeb lähiajal mõned muudatused, et tagada Eesti spordis edukam järelkasv.

Mitt ütles, et Eesti ja näiteks Põhjamaade spordisüsteemid on erinevad ning neid võrrelda ei anna. "Meie spordisüsteem on erinev, mastaabid on erinevad, rahastussüsteem väga erinev. Kui Norra läbi hasartmängumaksu rahastab sporti enam kui 400 miljoniga ja sinna juurde veel tuues ka tugevad kohalikud omavalitsused. Taani teeb seda läbi kohalike omavalitsuste rohkem kui 600 miljoniga," selgitas ta.

"Meil on kogu spordieelarve natuke üle 40 miljoni, kus on sees tippsport ja toetus spordialaliitudele. Kui teistel riikide puhul toetatakse suurtest baassumaadest ka alaliite, klubisid, siis meil lihtsalt on süsteem selliselt ülesehitatud, et riik toetab enamuses neid," lisas Mitt.

Team Estonia toetusi saavad Mitti sõnul ligi 90 täiskasvanud sportlast ning 150 noorsportlast. "Me tegelikult oleme võtnud Team Estonia eesmärgiks ka järelkasvu arendamise ja toetamise ja seda põhjusel, et meil ei ole alaliitudel võimekust, et seda ise teha. Mingil hetkel peame sellega ise tegelema," lisas ta. "Võib-olla karm näide, aga kui me täna toetaks oma 50 tippu, siis saaksimegi neid toetada nii kaua kui neid on. Kui neid enam ei ole, siis meil lihtsalt ei tuleks peale sportlasi."

Eesti Olümpiakomitee (EOK) otsustas sellest aastast muuta Team Estonia toetussüsteemi, mis keskendub noorsportlaste puhul nüüdsest pigem keskkoolijärgsele eale. "Oleme toetanud noori ulatuslikumalt, aga vähendame noorte arvu ligi poole võrra just seetõttu, et saaksime seda vanust palju tõhusamalt toetada," sõnas Mitt.

Kui kõrgeima kategooria toetusi saavad sportlased on koordinaatori sõnul korralikud, vajaks umbes kaheksa miljoni euro suuruse eelarvega Team Estonia ideaalselt toimimiseks umbes kaheksat miljonit veel. "Kui sellele lisada täpselt sama palju, siis me saaks arendada nii spordi teaduslikku ja meditsiinilist poolt kui ka tekitada neid rätsepülikondi natuke rohkem," viitas Mitt Jaan Martinsoni Delfis ilmunud loole.

Aga kas Team Estonial oleks midagi Põhjamaadelt õppida? "Meie Team Estonias arendame kogu Eesti tippsporti, aga sealt on väga palju personaalset lähenemist üle võtta. Seal keskendutakse väga palju meditsiinilisele ja teaduslikule poolele -vigastustest taastumine, sportlast vaadatakse mitme spetsialisti poolt eraldi. Taani puhul on kahese karjääri ehk tippspordile järgnevale karjäärile keskendumine. See personaalsus on see, mida Põhjamaadelt õppida saame," vastas Mitt.