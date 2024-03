Olümpiakomitee muutis Team Estonia toetussüsteemi

EOK teatas, et noorsportlaste arvu vähendatakse ligikaudu poole võrra. Aluseks võetakse vanus ja sportlik tase. Samas tõuseb noorsportlaste toetus seniselt 250 eurolt kuus 500 eurole ning treeneri toetus rohkem kui kaks korda seniselt 125 eurolt kuus 300 eurole. Toetuse periood pikeneb senise ühe aasta pealt 2 aastale.

Team Estonia koordinaatori Raido Miti sõnul on muudatus vajalik. "2017. aastal kehtima hakanud noorsportlaste toetussüsteemi raames toetati 14–22-aastaseid valitud sportlasi. Tänaseks on selge, et nii suurel määral noorte toetamine ei täitnud oma eesmärki ja olulisem tugi oleks toetusest pigem neile noorsportlastele, kes lõpetavad keskkooli ja on karjääri suhtes teelahkmel. Pikendades toetuse perioodi ühelt aastalt kahele aastale anname sportlasele ka rohkem kindlust," ütles Mitt.

Team Estonia noorsportlaste nimekirja kinnitab ja muudab EOK tippspordikomisjon, võttes aluseks alljärgneva:

- individuaalselt juunioride või U23 tiitlivõistlustel koht 20 parema hulgas (osal spordialadel arvestatakse ka noorte tulemusi);

- võistkondliku tulemuse arvestamine erandjuhtudel;

- Euroopa Noorte Olümpiafestivali 1. koht ja noorte olümpiamängude 1.–3. koht;

- täiskasvanute tulemuse põhjal tehakse otsus eraldi;

- potentsiaal, areng, professionaalsus ja suhtumine.

Ühtlasi muudetakse Team Estonias C-kategooria sportlaste toetussummasid. Sportlase toetus ühes kuus tõuseb seniselt 1250 eurolt kuus 1500 euro peale ning treeneri toetus seniselt 800 eurolt kuus 1000 eurole. Toetus kinnitatakse edaspidi samuti kaheks aastaks. Miti sõnul hinnatakse C-kategooria sportlasi potentsiaaliga jõuda maailmas esikümnesse, aga ka siin ei ole vähetähtis järjepidev areng ja professionaalne suhtumine.

EOK tippspordikomisjoni kuuluvad EOK asepresident Erich Teigamägi, Ago Markvardt, Aivo Normak, Eveli Saue, Jaan Kirsipuu, Jaan Talts, Priit Ilver ja Tõnu Tõniste.

Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis pakub sportlasele kvaliteetseid tugiteenuseid ning konkurentsivõimelise ettevalmistuse tiitlivõistlusteks. Team Estoniasse kuuluvate sportlaste nimekirja saab näha EOK kodulehelt.