FOTOD | Esmaspäeval esitleti Eesti koondise olümpia paraadvormi

Reet Ausi poolt spetsiaalselt Pariisi olümpiamängudeks loodud Team Estonia kollektsioon on valminud ringdisaini põhimõttel. Kollektsioonis on spetsiaalselt välja töötatud 100% ümbertöödeldud teksatooted ja Upmade sertifitseeritud taaskasutus T-särgid. Värskelt Bangladeshis rõivaste tootmisprotsessi jälgimas käinud Aus selgitas Fotografiskas toimunud rõivaesitlusel, et Team Estoniale töötati välja täiesti uut tüüpi teksakangas.

"See kangas on loodud 100% ümbertöödeldud kiust, millest 50% tootmisjäägid ja 50% tselluloosi jäägid. Teine osa kollektsioonist ehk T-särgid on tehtud tööstuslikku väärtustava taaskasutuse põhimõtte alusel, kasutades tootmisest ülejäävaid kangaid. Selle kollektsiooni iva on teha rõivaid nii, et keskkonna mõju oleks minimaalne või olemasolevat probleemi lahendav. Mul on hea meel, et on organisatsioone, kes meiega kaasa mõtlevad," ütles Aus.

Seejuures on Ausil olümpiaga ka eriline kokkupuude – tema ema Linda Roos-Himma disainis 1980. aasta Tallinna olümpiapurjeregatiks rahutuvidega siidrätiku. "Sellest on inspireeritud ka meie rahutuvidega T-särk. See teeb olümpiakollektsiooni disainimise minu jaoks veelgi olulisemaks, sest olümpial on minu südames eriline koht," ütles Aus.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa rõhutas, et keskkonnamõju vähendamine on olümpialiikumisele väga oluline. "Rahvusvaheline Olümpiakomitee on viimastel aastatel rõhutanud meie ökoloogilise jalajälje olulisust ning maailmale vajalike ressursside säästmist. Nõnda oli meie riidekollektsiooni jaoks esmane kriteerium see, et leiaksime viisi rõivaste taaskasutamiseks. Reet Aus on tuntud mitte ainult Eestis, vaid ka maailmas oma taaskasutuspõhimõtte poolest ning meil on väga hea meel, et ta meile sellise kollektsiooni visandas. Loodame, et mõnus olümpiaelevus aitab meie sportlastel Pariisis hästi esineda ning meie riided ja mündid on olümpia väärilised," ütles Sõõrumaa.

Lisaks lasi tänasel esitlusel Eesti Pank ringlusse hõbedase meenemündi, mis on pühendatud Pariisi XXXIII suveolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele. Olümpiamüntide emiteerimine on Eesti Panga pikaajaline traditsioon, mis sai alguse juba 1992. aastal. Kokku on keskpank välja andnud 12 olümpiamünti.

Eestile juba varem Londoni suveolümpiamängude ja Pekingi taliolümpiamängude mündi kujundanud Liis Dvorjanski visandatud hõbemündil on kujutatud valguse sillerdust veel ja kuma taevas, mis moodustavad Eiffeli torni silueti. Kujutis tipneb päikesekettaga, meie kõigi eluenergia allikaga, mis juhatab sportlased õigele sihile – medalini. "Ma soovin, et münt meenutaks sportlastele, et tee medalini on neile sillutatud," ütles Dvorjanski.

Fotografiskas toimunud esitlusel demonstreerisid rõivaid Eesti noored laskesuusatajad Kätrin Kärsna, Mirtel Kaljumäe, Pillerin Vilipuu, Jaroslav Neverov, Sander Saviste ja Ralf Vikat.

Hõbedast meenemünti saab osta Omniva e-poest.