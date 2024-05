Snuukri maailmameistrivõistlustel selgus esimene finalist

2020. aasta MM-finaalis Ronnie O'Sullivanile kaotanud Wilson ja teist korda karjääris Sheffieldis nelja parema sekka jõudnud Gilbert olid esimese, kõrgetasemelise sessiooni järel 4:4 viigis, reedeõhtust sessiooni alustati 8:8 viigiseisul, aga Wilson saavutas seal 14:10 edu ja kindlustas oma karjääri teise finaalikoha.

Wilson ei kogunud poolfinaali jooksul sealjuures ainsatki sajapunktist seeriat, Gilbert sai kirja neli century break'i (104, 129, 106, 101).

Kui 32-aastane Wilson on maailmameistrivõistlustel alates 2016. aastast kaheksa parema seas olnud sage külaline, siis temast kümme aastat vanema Gilberti näol on tegu hilise tärkajaga: karjääri esimese tõeliselt tugeva hooaja tegi ta 2018/19, kui jõudis Saksamaa Masters-turniiril finaali, kordas sama Hiinas ning pääses suurüllatajana nelja parema sekka ka MM-il. Neljal eelmisel hooajal piirdus Gilbert MM-il kolmel korral ava- ja ühel korral teise ringiga.

"See kaotus valmistab mulle palju pettumust, sest uskusin tõesti, et suudan selle mängu võita ning mul avanes selleks ka võimalusi. Soovin Kyrenile palju edu ja mul ei ole midagi kahetseda. Tahan tänada kõiki, kes meid õhtul ja täna vaatama kogunesid: vastuvõtt, mille osaliseks me sisse kõndides saime, oli erakordne ja jään seda mäletama," rääkis Gilbert kaotuse järel BBC-le.

Pühapäeval ja esmaspäeval toimuvas MM-finaalis kohtub Wilson waleslase Jak Jonesi ja inglase, 2015. aasta maailmameistri Stuart Binghami vahelise poolfinaali võitjaga. Enne viimast sessiooni juhib üllatusmees Jones 13:10.