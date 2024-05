Andres Petrov: kui sa ei näita pidevalt tulemusi, siis sind unustatakse

Pühapäeval alustati Sheffieldis toimuvatel snuukri maailmameistrivõistlustel finaalmatšiga, kus vastamisi lähevad Kyren Wilson ning Jak Jones. Eesti esimene snuukriproff Andres Petrov ütles ETV spordisaate stuudios, et vastasseis on hooaja käiku arvestades tõeliselt ootamatu.

30-aastane Walesi snuukrimängija Jak Jones on maailma edetabelis tagasihoidlikul 44. kohal ning pidi seetõttu põhitabelisse pääsemiseks võitma esmalt kaks matši valikturniiril.

Jonesi võiduskoorid teel finaali olid veenvad, sest kõik matšid võitis ta vähemalt neljapartiilise eduga. Veerandfinaalis pidi waleslase 13-9 paremust tunnistama kolmanda paigutusega Judd Trump. Poolfinaalis, kus tuli võita 17 partiid, oli Jonesi vastaseks Stuart Bingham. Üheksa aastat tagasi maailmameistriks tulnud Binghami jõudmine nelja parema hulka oli seekord samuti suur üllatus -veerandfinaalis lükkas ta konkurentsist maailma esinumbri Ronnie O'Sullivani.

Kolm päeva kestnud poolfinaalmatšis ei suutnud aga Bingham sama kõrget taset näidata. Palju tuli ka lihtsaid eksimusi - eriti viimasel päeval - ning Jones vormistas 17:12 võidu. Viimati jõudis madalama edetabelikohaga mängija finaali 19 aastat tagasi, kui toonane üllataja Shaun Murphy tuli ka maailmameistriks.

Finaali favoriit - 32-aastane Kyren Wilson - jõudis teist korda maailmameistrivõistlustevõistlustel esikohamatšini ja tegi seda veel kindlamate võitudega kui Jak Jones. Neli aastat tagasi kaotas Wilson O'Sullivanile.

Snuukri maailmameister selgub Sheffieldis, ligi 1000 pealtvaatajat mahutavas teatrisaalis, mis võõrustab MM-turniiri juba 48. aastat järjest.

Tarmo Tiisler ja Andres Petrov Autor/allikas: ERR

Samuti MM-il osalenud, kuid kvalifikatsiooniga piirdunud Andres Petrov nõustus, et finaali vastasseis oli ootamatu, sest kumbki mängija pole hooaja jooksul parimas vormis olnud.

"Rohkem oodati Wilsonist, sest tema on päris pikalt esikümnes olnud, Jak Jones eriti mingeid suuri tulemusi pole varem näidanud. Snuukri jaoks on see oluline asi, et uued noored tulevad suurtesse finaalidesse ja inimesed saavad näha, et snuuker ei keskendu Ronnie O'Sullivanile, Judd Trumpile ja Mark Selbyle," sõnas Petrov.

Ta on nii Jonesi kui Wilsoniga varasemalt kohtunud, kuid omavahelised matšid jäävad vähemalt seitsme aasta tagusesse aega. "Nende mängustiil on veidi sarnane, nad ei ole väga kiired. Wilson on rohkem seeriate tegija, Jones on pigem väga aeglane ja üritab mängu pingelisemaks suruda. Mõlemad on päris toredad inimesed, midagi halba neist kuulda ei ole," ütles Petrov.

Tema sõnul ei ole sel hooajal maailmatipud heas vormis olnud ja kuigi Trump ning O'Sullivan on viis turniiri võitnud, ei ole keegi teine peale Mark Alleni lähedale jõudnud. "Need olidki kolm suurimat favoriiti. Aga tihti nii juhtubki, kui oled terve hooaja väga hästi mänginud, siis hooaja lõpuks oled veidi väsinud," ütles Petrov.

Kes on järgmise põlvkonna Ronnie O'Sullivan? "Seda on raske ära arvata, sest tihti juhtub nii, et on mingi noor mängija, kellest oodatakse ja siis kõik need ootused lisavad pinget ja ei annagi võimalust ennast näidata," vastas Petrov. "Ja siis keegi teine, kes ei olnud nii palju [tähelepanu all] mängibki vabalt ja näitab tulemust. Samamoodi nagu Jak Jones. Miks mitte keegi selline, kellest keegi pole veel kuulnud."

Tema sõnul peab superstaariks saamiseks iseloomu kõrvale ka suuri tulemusi panema. "Võid võita väiksemaid turniire ja olla bad boy, aga kui sa ei näita pidevalt tulemusi, siis kas unustatakse või ei ole seda tähelepanu. Peadki pidevalt olema poolfinaalides, finaalides ja näitama head mängu. Kõikidele meeldib, kui mängid kiiresti ja lööd kõike sisse, aga tulemuse jaoks peab mõnikord seda stiili üle vaatama," lõpetas Petrov.