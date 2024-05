Kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse saanud Jones šokeeris Trumpi

2019. aasta maailmameister Trump ning kvalifikatsiooniturniiri kaudu põhitabelisse jõudnud Jones alustasid vastasseisu teisipäeval, kuid kohtumine jäi seisul 8:8 pooleli.

Mehed jätkasid kolmapäeval ning Jones alustas teravalt, noppides kaks freimivõitu järjest. Trump võitis seejärel 18. freimi, kuid 30-aastane Jones lõpetas matši suurepäraselt ning lülitas endise maailmameistri 13:9 võiduga konkurentsist, realiseerides sellega omale koha MM-i poolfinaalis.

