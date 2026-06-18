Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks

Pariisi südamest kümne kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Antonys võitis Julia Beljajeva alagrupis oma kuuest matšist viis. Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja Irina Embrich teenisid alagrupis neli võitu.

1/32-finaalis kohtus mullu EM-il hõbeda võitnud Lehis Rumeenia vehkleja Emma Sontiga ning pääses tasavägise matši järel lisaajal saadud 9:8 võiduga 32 parema sekka. Seal tuli vastaseks rootslanna Elvira Martensson ning 15:12 võiduga tagas eestlanna koha kaheksandikfinaalis, kus tema vastaseks oli ungarlanna Blanka Nagy. Tempokalt kulgenud kohtumise avaperiood lõppes seisul 11:11, kuigi Lehis oli enne seda olnud 9:11 kaotusseisus. Teisel kolmandikul pani Lehis oma paremuse maksma ning võitis matši 15:12, kindlustades koha veerandfinaalis.

Veerandfinaalis läks Lehis vastamisi itaallanna Giulia Rizziga ning haaras kohe alguses 2:0 edu. Kahe perioodi järel juhtis eestlanna 7:5 ning kasvatas viimases kolmandikus eduseisu veelgi. Lõpuks võitis Lehis veerandfinaali kindlalt 15:7 ning pääses poolfinaali.

Poolfinaalis läks Lehis vastamisi ungarlanna Eszter Muhariga. Avaperioodi kaotas ta küll 0:1 järel, kuid tegi seejärel neli järjestikust torget ja võitis esimese perioodi 5:2. Kahe perioodi järel juhtis eestlanna 10:6 ning hoidis edu kindlalt lõpuni, võites matši 15:10. Sellega jõudis Lehis teist aastat järjest Euroopa meistrivõistluste finaali, kus kohtub sakslanna Alexandra Ehleriga.

Euroopa meistritiitli nimel peetud finaalis oli Lehis kindlalt 15:10 parem sakslanna Alexandra Ehlerist. Eestlanna haaras kohe alguses 3:0 eduseisu ning kasvatas selle teise perioodi lõpuks 7:2-le. Viimases kolmandikus ei lasknud Lehis vastasel enam ohtlikult lähedale tulla ja kindlustas topelttorkega 15:10 võiduga oma karjääri teise Euroopa meistritiitli.

"See on imeline muidugi. Kõik, kes on finaali jõudnud ja võitnud, teavad seda tunnet. Eelmisel aastal pidin kahel finaalvõistlusel kaotust tunnistama ja see oli südantlõhestav. Mul ei ole siin kõige suurem fänniklubi, kuid kindlasti kõige valjem, aga ma olen meeletult õnnelik," ütles värske Euroopa meister

Embrich pidi oma põhitabeli avamatšis tunnistama prantslanna Diane von Kerssenbrocki 11:10 paremust, Beljajeva alistas kindlalt 15:5 leedulanna Paulina Bajorunaite-Stauske ning läks 32 parema seas vastamisi just Embrichi alistanud prantslannaga, aga sai 7:15 kaotuse.

Zuikova esimeseks vastaseks põhiturniiril oli olümpiavõitja Giulia Rizzi, itaallanna oli parem 15:8.

Tegemist on Katrina karjääri seitsmenda tiitlivõistluste medaliga. Individuaalselt on ta varem võitnud olümpiapronksi (2021), MM-hõbeda (2025), EM-kulla (2018), EM-hõbeda (2025) ning naiskondlikult olümpiakulla (2021) ja EM-hõbeda (2015)