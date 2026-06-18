X!

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks

Vehklemine
{{1781777280000 | amCalendar}}
Katrina Lehis
Katrina Lehis Autor/allikas: Augusto Bizzi/FIE - International Fencing Federation/Facebook
Vehklemine

Prantsusmaal Antonys toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Alexandra Ehleri tulemusega 15:10.

Pariisi südamest kümne kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Antonys võitis Julia Beljajeva alagrupis oma kuuest matšist viis. Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja Irina Embrich teenisid alagrupis neli võitu.

1/32-finaalis kohtus mullu EM-il hõbeda võitnud Lehis Rumeenia vehkleja Emma Sontiga ning pääses tasavägise matši järel lisaajal saadud 9:8 võiduga 32 parema sekka. Seal tuli vastaseks rootslanna Elvira Martensson ning 15:12 võiduga tagas eestlanna koha kaheksandikfinaalis, kus tema vastaseks oli ungarlanna Blanka Nagy. Tempokalt kulgenud kohtumise avaperiood lõppes seisul 11:11, kuigi Lehis oli enne seda olnud 9:11 kaotusseisus. Teisel kolmandikul pani Lehis oma paremuse maksma ning võitis matši 15:12, kindlustades koha veerandfinaalis.

Veerandfinaalis läks Lehis vastamisi itaallanna Giulia Rizziga ning haaras kohe alguses 2:0 edu. Kahe perioodi järel juhtis eestlanna 7:5 ning kasvatas viimases kolmandikus eduseisu veelgi. Lõpuks võitis Lehis veerandfinaali kindlalt 15:7 ning pääses poolfinaali.

Poolfinaalis läks Lehis vastamisi ungarlanna Eszter Muhariga. Avaperioodi kaotas ta küll 0:1 järel, kuid tegi seejärel neli järjestikust torget ja võitis esimese perioodi 5:2. Kahe perioodi järel juhtis eestlanna 10:6 ning hoidis edu kindlalt lõpuni, võites matši 15:10. Sellega jõudis Lehis teist aastat järjest Euroopa meistrivõistluste finaali, kus kohtub sakslanna Alexandra Ehleriga.

Euroopa meistritiitli nimel peetud finaalis oli Lehis kindlalt 15:10 parem sakslanna Alexandra Ehlerist. Eestlanna haaras kohe alguses 3:0 eduseisu ning kasvatas selle teise perioodi lõpuks 7:2-le. Viimases kolmandikus ei lasknud Lehis vastasel enam ohtlikult lähedale tulla ja kindlustas topelttorkega 15:10 võiduga oma karjääri teise Euroopa meistritiitli.

"See on imeline muidugi. Kõik, kes on finaali jõudnud ja võitnud, teavad seda tunnet. Eelmisel aastal pidin kahel finaalvõistlusel kaotust tunnistama ja see oli südantlõhestav. Mul ei ole siin kõige suurem fänniklubi, kuid kindlasti kõige valjem, aga ma olen meeletult õnnelik," ütles värske Euroopa meister

Embrich pidi oma põhitabeli avamatšis tunnistama prantslanna Diane von Kerssenbrocki 11:10 paremust, Beljajeva alistas kindlalt 15:5 leedulanna Paulina Bajorunaite-Stauske ning läks 32 parema seas vastamisi just Embrichi alistanud prantslannaga, aga sai 7:15 kaotuse.

Zuikova esimeseks vastaseks põhiturniiril oli olümpiavõitja Giulia Rizzi, itaallanna oli parem 15:8.

Tegemist on Katrina karjääri seitsmenda tiitlivõistluste medaliga. Individuaalselt on ta varem võitnud olümpiapronksi (2021), MM-hõbeda (2025), EM-kulla (2018), EM-hõbeda (2025) ning naiskondlikult olümpiakulla (2021) ja EM-hõbeda (2015)

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

vehklemisuudised

23:20

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

16.06

Eesti epeemehed piirdusid EM-i põhitabelis ühe matšiga

08.06

Vehklemisliidu uueks peasekretäriks saab Laura Rogenbaum

24.05

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka

23.05

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

23.05

Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka

11.05

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

03.05

Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

03.05

Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side

sport.err.ee viimased uudised

23:34

Kristal: Ronaldo ei pea alustama igat mängu

22:33

Tallinnas algasid Euroopa Discgolfi Festivali individuaalvõistlused

21:38

Neuer jätab pärast MM-i Saksamaa koondisega lõplikult hüvasti

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

20:40

Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

20:03

Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

19:38

Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

18:56

Teder ja Jegers murdsid end mainekal amatöörgolfiturniiril 32 parema hulka

18:36

Eesti tennisenaiskond võitis Billie Jean King Cupil Luksemburgi 3:0 Uuendatud

17:59

Madridi Real täiendas kaitseliini Prantsusmaa koondislasega

loetumad

13:58

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

08:05

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

17.06

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08:25

Colombia sai jagu Usbekistanist, Ghana viimasel hetkel Panamast Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

23:20

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

17.06

Euroopa meister: mul on võib olla jäänud kaks kuni kolm aastat elada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo