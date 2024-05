O'Sullivani teekond MM-il sai ootamatu lõpu

Rekordilist kaheksandat MM-tiitlit jahtinud Ronnie O'Sullivan (WST 1.) langes veidi ootamatult konkurentsist, kui pidi kaheksa parema seas tunnistama 2015. aasta maailmameistri Stuart Binghami (WST 29.) 13:10 paremust.

Kohtumise alguses haaras initsiatiivi Bingham, kes asus 3:1 juhtima. Seejärel suutis O'Sullivan juhtohjad enda kätte haarata, ent peagi seis võrdsustus (10:10).

Järgmised kolm freimi kuulusid Binghamile numbritega 65:44, 104:23 ja 72:48 ning nõnda tagas ta edasipääsu poolfinaali, kus läheb vastamisi Judd Trumpi (WST 2.) vastu suurüllatuse sepistanud Jak Jonesiga (WST 44.).

"Minu mängus kõik klappis. Ma läksin vastamisi läbi aegade parima snuukrimängijaga, kuid ometi tundsin end rahulikuna ja nautisin igat sekundit," sõnas Bingham mängu järel.

O'Sullivan jääb ühtlasi ilma maailma esinumbri staatusest. Maailma edetabeli tippu tõuseb 38-aastane põhja-iirlane Mark Allen, kes piirdus MM-il teise ringiga.

ROCKET DOWN ❌@Stuart__Bingham is into the last 4️⃣! #CazooWorldChampionship @CazooHelp pic.twitter.com/ylouAmaGy1