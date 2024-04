Eesti rallikrossisõitjad saavutasid hooaja avaetapil viis esikohta

Kokku 80 osalejaga võistlusel oli omakorda kõige osavõturohkem klass 26 võistlejaga Crosskart Xtreme, kus saavutas esikoha Andre Kiil (P-Tech), järgnesid Lucas Orav (Speedcar Wonder) ja Sten Oja (P-Tech).

Eestis valmistatud P-Tech krosskarti proovis Kiil esmakordselt võistluseelsel nädalal paaritunnisel treeningul ja testis ka päev enne võistlust. "P-Techil on Raassilla rajal palju testikilomeetreid all ja seaded enam-vähem teada," rääkis Kiil. "P-Techi krosskart on küllaltki erinev minu eelmisest krosskardist ja põhiline oligi saada ise sellega sinapeale. Sain väga hästi."

Tagaveoliste autode klassis TouringCar kuulus poodium Ford Fiestadega sõitnud eestlastele: võitja Simo Viilas, teine Andreas Aruaas ja kolmas Jüri Azarov.

Pärast võistluspausi rajale naasnud Viilas ütles, sõiduisu on kogu aeg olnud, kuid varem ei olnud võimalust rajale naasta. "Võib-olla polnud ka endal piisavalt pealehakkamist. Otsustasin, et müün kogu oma vana tehnika maha ja ostan korraliku auto," rääkis varem Eesti rallikrossi tippsõitjatele Siim Sündemale kuulunud autoga võistelnud Viilas. "Võistluseelsel testil õppisin lihtsalt autot tundma."

Viilas lisas, et võistlusega päris rahule ei jäänud. "Pisivigu tuli palju sisse, aga õppisin stabiilselt aina enam autot ja rada tundma. Startide õnnestuma saamine oli kõige keerulisem. Tehnika vajab õppimist ja harjumist."

Nelikveoliste autode klassis SuperCar olid edukaimaid samuti eestlased: Mart Tikkerbär (Peugeot 208), Arvo Kask (Mitsubishi Lancer Evo) ja Maiko Tamm (Ford Fiesta).

Tikkerbäri auto sai uueks hooajaks uue mootori. "Vana mootor ütles eelmise aasta lõpus üles ja ehitasime uue. Auto on väga eriline, mis tähendab, et varuosade leidmine on keeruline. Nii saimegi mootori alles võistlusnädalal tööle," lausus Tikkerbär. "Võistlus oli nagu üks suur probleem: treeningsõidus läks auto põlema. Saime küll korda, kuid eelsõitudest tulid katkestamised."

Finaalis põrkasid kokku Tikkerbär ja liidrikohal olnud Tamm, kelle auto tehniline probleem tingis tempo languse. Finišijoon õnnestus esimesena ületada Tikkerbäril.

Noorte krosskardiklassis 125/250 saavutas esikoha Kaspar Pikkpõld, järgnesid Jako Samm ja Genor Raag (kõik Ck125). "Sõidurütmi leidsin hästi," rääkis Pikkpõld pärast rallikrossihooaja avavõistlust. "Eelsõidud läksid hästi. Finaaliks olin enesekindel ja võitsin ära."

Crosskart 650 poodium kuulus samuti eestlastele: parim oli Rait Sööt, teine Indrek Siimenson ja kolmas Peep Langeproon. "Finaali start õnnestus hästi nagu ka mitmel rivaalil. Püsisin liidri Jürgen Laansoo järel, kuid jokkerist väljumisel kaotasin rütmi ja jäin veidi maha," rääkis Sööt. "Mõtlesin, et hooaja esimene sõit, võtan rahulikumalt ja jälgin, kuidas teistel jokkeri läbimine õnnestub. Nägin, et Laansool jäi jokker läbimata. Lõpus oli mul veel kokkupuude Siimensoniga, aga õnneks saime mõlemad lõpuni." Jokkeritasku mitteläbimine tähendab automaatselt finaali viimast kohta.

Super1600/Junior1600 võitis leedulane Audrius Kragas (Škoda Fabia), teine oli Siim Saluri ja kolmas taas leedulane Valdas Mikužis (mõlemad Renault Twingo). Kuna Kragas Eesti meistrivõistlusi ei sõida, võitis selles arvestuses Saluri, teise koha sai Mikužis ja kolmanda Andre Kurg (Škoda Fabia). Junior1600 parim oli Henri Kutsar (Ford Ka), teine Albert Ako Kokk (Škoda Fabia).

Klassis BMW RX3000 võtsid kolmikvõidu lätlased Adrians Apsitis, Dailis Jansons ja Kristaps Kronbergs, parima eestlasena oli Mirell Hintser kolmas. Kronbergs ei osale Eesti sarjas, seega sai EMV arvestuses Hintser etapi kolmanda koha.

Vaid Balti meistrisarja kuuluvas noorteklassis Yaris1000 oli parim eestlane Albert Ako Kokk lätlase Martins Dreibe järel teine. Kolmas oli samuti lätlane Roberts Purmalis.

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 18. mail Kulbilohu rajal, Balti meistrivõistlused 11. augustil Leedus.