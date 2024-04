Pärnu Võrkpalliklubi võitis vanameistri eestvedamisel pronksiseeria

Võitjatele tõi üleplatsimehena 23 punkti 37-aastane Andrus Raadik. Toms Švans ja Tony Tammiksaar panustasid vastavalt 12 ja 10 punkti. Pärnakate vastuvõtt oli 55-protsendiline ja rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt. Blokist koguti seitse punkti ja servil viis punkti.

"Meil sellist konkreetset taktikat ei olnud. See oli juba viies mäng. Tundsime üksteist läbi ja lõhki. Võit tuli emotsiooni pealt, ega siin midagi muud ei olnud," sõnas Pärnu peatreener Toomas Jasmin ERR-ile.

"Võib öelda, et viiemänguline seeria tegi võidu natukene erakordsemaks, aga see võit oleks ka magus olnud, kui oleksime võitnud kolm-null või kolm-üks. Igati pidi on võit magus," lisas Jasmin.

Tartu poolel kerkisid resultatiivseimateks Andris Širjakovs ja Mart Naaber, kes kogusid mõlemad 13 punkti. Bigbanki vastuvõtt oli 36% ja rünnak 46%, blokipunkte kogunes kaheksa ning servipunkte neli.

Pärnu Võrkpalliklubi viimane medal enne tänast pärines ülemöödunud aastast, kui tuldi hõbedale.