Pärnu liider jätkab klubis ka tuleval hooajal

37-aastase nurgaründaja sõnul oli lepingu pikendamine tema jaoks lihtne otsus.

"Pärnuga lepingu pikendamine sai selgeks üsna kiirelt ja valutult. Pärnu on koht, kus nii minu võrkpalluri- kui ka elutee alguse sai, seega on aeg midagi tagasi anda! Ja muidugi ma tahan veel ja veel mängida nende suurepäraste fännide ees! Aitäh teile! Aitäh! Sügisel saalis näeme jälle!", kommenteeris Raadik.

Pärnu VK juhatuse liige Jaanus Nõmmsalu märkis, et Raadiku jätkamine on klubile ülioluline. "Radza on Pärnu võrkpalli üks tuntumatest poegadest, pikaaegne kapten ja kindel meeskonna liider. Paneme edasi!".

Raadik debüteeris Pärnu ridades hooajal 2005/06 ja mängis seal kuni 2016. aastani. Seejärel väisas ta Soomet, Türgit ja Tuneesiat enne, kui 2020. aastal Tallinna Selveri särgi selga tõmbas. Enne kodulinna naasmist taasliitus Raadik kaheks hooajaks Soome klubi Savo Volleyga.

Sportlase mõistes kõrgele eale vaatamata näitas Raadik tänavu väga head individuaalset taset ja valiti Eesti meistrivõistluste hooaja sümboolsesse koosseisu.