Gerd Kanter: Schult ootas juba ammu, et rekord tema õlgadelt ära võetaks

21-aastase Alekna rekordiparandus sündis Oklahomas toimunud võistlusel, kus olid pikkadeks heideteks ideaalsed tingimused.

"Selle staadioni lugu on selline, et on üks heal järjel ärimees, kellele lähevad heitealad väga korda. Ja siis ta otsustas, et miks mitte teha üks selline staadion, kus on võimalik väga kaugele heita. Kõik on tuultele valla. Tõesti, glamuuri seal pole, aga viimase kahe päeva tulemused on erakordsed. Yaime Perez heitis naiste viimase 35 aasta parima tulemuse ja Alekna püstitas maailmarekordi," selgitas kettaheite olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter.

Noor leedulane heitis kõigil kuuel katsel üle 70 meetri, seejuures ületas ta märgilise piiri esimest korda alles eelmisel kevadel.

"Kettaheites on peale tulnud uus põlvkond, kes teebki tulemusi oluliselt nooremas vanuses ja ma arvan, et suur osa on ka selles, et tal on õiged geenid. Kui sul on ikkagi selline isa (kahekordne olümpiavõitja Virgilijus Alekna - toim), siis oled arvatavasti staadionil üles kasvanud ja tipptegijaid kõrvalt näinud," märkis 2008. aasta olümpiavõitja.

Seni sakslasele Jürgen Schultile kuulunud maailmarekord oli kättesaamatu 38 aastat.

"Eks seda rekordit on väga pikalt jahitud – 38 aastat. Mina jahtisin seda oma karjääri ajal, vanem Alekna samamoodi, aga kellelgi meist jõud peale ei hakanud. Aga nüüd tuli noorem Alekna ja võttis rekordi enda nimele," jätkas Kanter.

"Minul ei ole kahju, et kõigi aegade edetabelis neljandaks langesin. Ega keegi ei taha, et rekordid igavesti püsiksid. Ma olen korduvalt Jürgeniga sellest rääkinud ja ta ootas juba ammu, et see rekord tema õlgadelt ära võetaks. Pigem tunnen rõõmu, et üks halli habemega rekord on kukkunud. Ja mul on hea meel veel selle üle, et see rekordiparandus on soliidne. See jätab teistele meestele akna lahti, et miks mitte rünnata 75 meetri piiri," lisas Eesti rekordimees.