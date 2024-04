Olgo: Drelli puhul sõltub kõik suvest ja sügisest

Kui esimeses kolmes mängus Los Angeles Clippersi, Orlando Magicu ja Detroit Pistonsiga pääses Drell platsile mõneks minutiks, siis laupäeval Washington Wizardsiga teenis eestlane koguni 23 minutit mänguaega. NBA ekspert Otto Oliver Olgo peab seda oluliseks näitajaks.

Mida siis kõigest sellest arvata, mida oleme viimase kuu aja jooksul näinud?

See oli märgiline hooaeg Henri Drelli jaoks, läbimurdehooaeg. Kunagi varem pole ta saavutanud lepingulist staatust. Kunagi varem pole ta NBA platsile saanud. Ma arvan, et see on hooaeg, mis ka Eesti korvpalli jaoks tähistab märgilist ajajärku.

Kas ta tõstis viimase mänguga Washingtoni vastu aktsiaid või on nende põhihooaja lõpu mängudega nagu on?

Ma arvan, et see tõstis aktsiaid, sest ta mängis üle päris mitu oma positsiooni meest selle mänguga. Ta näitas, et temas on kõvasti kaitsepotentsiaali ja Chicago Bulls vajab praegu kaitset nagu õhku. Kui Henri Drell paneb suveliigas ja sügisel kontrollmängudes sama hästi nagu Wizardsi vastu - ma ütlen, et ei ole võimatu mõelda standardlepingust.

Mis tema perspektiiv võiks olla? Milline saab olema teekond, et seda kõike säilitada?

Suveliiga on kohustuslik tema jaoks, sest ta ei ole veel saavutanud seda staatust, et ta ei peaks seal mängima. Tal on vaja veel üht-teist tõestada. Suveliigas on raske, sest kui sul ei ole suveliigas korralikku mängujuhti, võib juhtuda nii, et sul on väga raske palli saada. Aga kuidas sügisel? Kui särab kas siis Bullsi või kellegi teise eest - ma üldse ei ütle, et see peab olema Bulls -, siis ma arvan, et Henri Drellil on väga head šansid, et vähemalt säilitada two-way lepingu [saab mängida nii NBA-s kui ka tütarliiga klubis] staatus.

Kas ta on nüüd sellises staatuses, kus kõik peab olema seotud Chicago Bullsiga? Meil on NBA-s veel 29 võistkonda, kes võiksid tal silma peale heita.

Kõik sõltub suvest ja sügisest. Kõik sõltub sellest, mismoodi ta seal mängib ja seal silma paistab. Kindlasti räägivad Bullsi kasuks argumendid, et klubi eesotsas on leedukas Arturas Karnišovas, kes teab Henrit läbi ja lõhki, ja Windy City treener on ka tänaseks saavutanud juba Henriga väga hea usaldussuhte. Aga Chicago Bullsi treener Billy Donovan usaldab ainult veterane. Sellepärast ütlen, et vaadakem, kuidas see suvi läheb. Mina arvan, et San Antonio Spurs ja mõni teine klubi võiks ka Drelli vastu huvi tunda.

Wizardsi mängu järel räägiti hästi palju sellest, et Drell oli kaitses aktiivne ja kuidagi on sellega harjutud, et keegi nii palju kaitses tõestab. Kas see kaitse on tema märksõna ka tema NBA võimalikus tulevikus?

Jah, temast võiks saada NBA-s lugupeetud kaitsespetsialist, kes paneb ka oma kolmesed sisse ja ei värista lõpusekunditel, kui antakse see vise. Mina näen, et tal on rollimängija tulevik olemas ja kõik sõltub tema end töötahtest.

Henri Drell ei käinud USA ülikoolis ega olnud särav noormängija ka Euroopas. Ometi peeti teda NBA toorikuks. Kas see on mingi teekond Eesti korvpalluritele üldse? Et seda NBA unistust püüda, seesama G-liiga ja kuidagi sinna saada jalg vahele. Sest nüüd näeme reaalselt, et see on võimalik.

Ma usun küll, et Henri viimased kolm aastat võiks anda paljudele Eesti poistele inspiratsiooni. Sa ei pea pärast USA üliõpilasliigat kohe tagasi Euroopasse tulema. Jää sinna G-liigasse, seal arendatakse noormehi pea sama hästi või isegi paremini kui Euroopas, tegelikult. Kuigi võrreldes Euroopa tippliigadega on palgad nadid, siis see füüsis ja üks-üks oskused, mis sealt saad, on võrreldes Euroopaga palju etemad.

Kas Henri Drell saab uueks hooajaks two-way lepingu?

Saab!