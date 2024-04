Raudla: Baskonia on Euroliigas positiivselt üllatanud

Baskonia lõpetas põhihooaja 18 võidu ja 16 kaotusega, mis andis neile kaheksanda koha. Turniirisüsteem näeb ette, et järgmisena kohtub Hispaania tippklubi seitsmendana lõpetanud Tel Avivi Maccabiga. Selle kohtumise võitja pääseb otse play-off'i, kaotaja mängib üheksanda-kümnenda koha saanud Anadolu Efese ja Bologna Virtuse vahelise mängu võitjaga viimase play-off'i pileti nimel.

"Kindlasti on see [play-in'i pääsemine] kordaminek," kinnitas Raudla ETV spordiuudiste stuudios. "Baskonia on sel hooajal üks positiivsetest üllatajatest. Kui vaadata põhihooajaeelseid ennustusi, siis pakuti neid pigem ikkagi tabeli tagumisse otsa. Ärme unusta ka, et hooaja alguses vahetati ka peatreenerit; [Joan] Penarroya käe all alustati ühe võidu ja nelja kaotusega, [Duško] Ivanovici saldo jäi 17-12, mis on tegelikult muljetavaldav."

Kotsar käis sel Euroliiga põhihooajal väljakul kõigis 34 mängus, kus kogus keskmiselt 18 minutiga 51-protsendilise visketabavuse juures 6,0 punkti, 3,3 lauapalli ja 1,1 resultatiivse söödu. Küll on tema mänguaeg Ivanovici käe all liikunud üles-alla, näiteks pääses ta nädala eest Madridi Reali vastu väljakule kaheksaks minutiks, nädal enne seda Anadolu Efese vastu 23 minutiks, aga enne seda nii Žalgirise kui Partizani vastu jagus minuteid jällegi vähem. Raudla sõnul sõltub Kotsari edasine roll tulevastest vastasseisudest.

"Tuletame meelde, et 25. voorus mängis Maik Maccabi vastu 37 minutit, [Matt] Costello oli puudu. Mingil määral olude sunnil tegi ta hooaja parima mängu. Loodame, et Ivanovicil on see mäng meeles. Sellele mängule mõeldes - miks mitte ei võiks ta tõusta suuremasse rolli kui ta oli hooaja teises pooles," sõnas Raudla.

Baskonia toetub rünnakul selgelt Markus Howardile, kes viskas Euroliiga põhiturniiril keskmiselt 19,4 punkti mängu kohta, sealjuures kahes viimases voorus vastavalt ja 35 punkti. "Kas Euroopa korvpallis on praegu üldse sellist meest, kes on rünnakul nii võimsas hoos? Eks see põhiküsimus tema puhul on kaitse. Siin võib tekkida see moment, et kas võistkond liiga palju temast ei sõltu, eks me saame seda järgmisel nädalal näha," sõnas Raudla.