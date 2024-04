Tiger Woods püstitas Mastersil rekordi, DeChambeau'le jõuti järgi

Legendaarne golfimängija Tiger Woods jõudis aasta esimesel suurturniiril ehk Mastersil 24. aastat järjest kolmanda päevani, mis on turniiri ajaloo pikim seeria. Teise võistluspäeva järel on ameeriklastel kolmikjuhtimine, tiitlikaitsja Jon Rahm pääses napilt edasi.

Taaskord tuulistes oludes peetud teisel võistluspäeval kaotas Bryson DeChambeau oma esikoha, kui läbis 18 rada 73 löögiga, oma avapäeva tulemusest kaheksa lööki kehvema tulemusega.

Teisel kohal olnud maailma esinumber Scottie Scheffler tegi kaasmaalasest ühe löögi vähem ja DeChambeaule jõudis järgi ka ameeriklane Max Homa, kes tegi teisel päeval 71 lööki. Kõik kolm lähevad kolmandale päevale vastu tulemusega kuus alla par'i.

"Väga raske on mängida, kui sa ei suuda ennustada, kustpoolt tuul tuleb," sõnas 2022. aasta võitja Scheffler. "Saad ainult kalkuleerida ja siis loota. Tuul muudab kõik väga keeruliseks, seega olin väga õnnelik, et par'i ära tegin."

89 suurturniiri alustanud mängijast pääses edasi 60, kes mahtusid piiriks pandud +6 tulemuse sisse. Nende hulka kuulub ka 48-aastane viiekordne Mastersi võitja Tiger Woods, kes pääses 24. järjestikust aastat nn cut'ist, mis tähistab Mastersi rekordit.

Woods mängis teisel päeval läbi 23 rada ning läheb kolmandale päevale vastu 22. kohalt (+1). "Olen väsinud. 23 rada on väga pikk päev, aga võitlesime täna kõvasti ja andsime endale võimaluse," sõnas vanameister.

Ta pole oma pika karjääri jooksul kunagi Mastersil välja langenud. "See tähendab, et mul on nädalavahetusel võimalus. Ma jõudsin kohale, mul on võimalus turniir võita. Vajan lihtsalt veidi süüa ja kofeiini, siis olen valmis," sõnas Woods.

Neljandal kohal jätkab taanlane Nicola Hojgaard (4 alla par'i), kellele järgnevad viiendat kohta jagavad Collin Morikawa ja Cameron Davis (-3). Täpselt par'i peal on seitse võistlejat, kes jagavad 15. kohta. Rory McIlroy ja Phil Mickelson jagavad tulemusega +4 35. kohta, tiitlikaitsja Jon Rahm läheb kolmandale päevale vastu 44. kohalt (+5).

Masters toimub pühapäevani.