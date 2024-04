Ilm ja rasked rajad panid mängijad aasta esimesel suurturniiril proovile

Päeva lõpuks tõusis liidrikohale ameeriklane Bryson DeChambeau, kes läbis 18 rada seitsme löögiga alla par'i ja edestab ühe löögiga samuti 18 rada läbinud kaasmaalast Scottie Schefflerit.

"Mul on nende radade - mis on võrreldes mõne aasta tagusega natuke erinevad - vastu suur respekt ja tänane pakkus tõelise väljakutse. Sain hakkama väga keeruliste radadega," jäi liider endaga rahule.

Kolmandat kohta hoiab aga taanlane Nicolaj Höjgaard, kel on 15 läbitud rajaga kirjas tulemus viis alla par'i. Temast omakorda ühe löögi kaugusele jäävad ameeriklane Max Horna (-4; 13 rada) ja inglane Danny Willett (-4; 18).

Traditsiooniliselt Ameerika Ühendriikides Georgia osariigis Augustas toimuval võistlusel kaitseb tiitlit Jon Rahm, kelle avapäev oli ebakindel. Ta sai esimesel päeval kirja vaid tulemuse üks üle par'i ehk jääb liidrist juba kaheksa löögi kaugusele.

"Need on rasked rajad. See on kõik, mida saan öelda. Ei ole lihtne. Siin ei ole luksust löökidel eksida, eriti avalöökidel. Kahjuks eksisin üheksandal rajal liialt," vangutas Rahm pead.

Masters toimub pühapäevani.