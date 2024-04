Scheffler võitis teist korda Mastersi rohelise pintsaku

Viimasele mängupäevale ühelöögilise eduga vastu läinud Scheffler oli heas vormis ning säras pühapäeval viimasel üheksal rajal, lõpetades päeva tulemusega 68, millega jäi nelja löögiga par'i alla. Kokku sooritas ameeriklane 277 lööki ning võitis tulemusega -11 teist korda oma karjääris Mastersi.

"Ma mängin praegu suurepäraselt ja ei ole kunagi varem oma emotsioone niimoodi kontrollinud. See on hea koht, kus olla," sõnas 27-aastane Scheffler. "Tunnen, et olen golfijana täiskasvanuks saanud ja viimase aja tulemustega on väga keeruline vaielda. Olen hästi mänginud, aga minevikule ei tohi liigselt keskenduda."

Scheffleri nädala tegi veelgi ärevamaks asjaolu, et tema abikaasa Meredith ootas haiglas paari esimest last. Mastersi võitja oli nädala jooksul valmis turniiri pooleli jätma ja ütles pärast võitu, et tundis rahustava mõjuga abikaasast puudust.

"Pühapäeva hommik oli eriti keeruline. Selle asemel, et me oleks kaheksi olnud, tõin lihtsalt paar semu kohale. Istusime ja puhkasime, aga golfi peale mitte mõelda oli keeruline. Nad toetasid mind ka, aga oli väga pikk hommik," sõnas kaelavigastusega heidelnud Scheffler, kes teenis võidu eest 3,6 miljonit dollarit.

Viimasel päeval tulemusega -3 lõpetanud rootslane Ludvig Aberg kerkis oma karjääri esimesel suurturniiril lõpuks teisele kohale (-7) ja tõusis maailma edetabelis seitsmendale reale.

Max Homa, Collin Morikawa ja Tommy Fleetwood jäid kolmandat kohta jagama (-4), tiitlikaitsja Jon Rahm pidi leppima 45. kohaga (+9). Turniiri hästi alustanud Tiger Woods teenis tulemusega +16 60. koha.