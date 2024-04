Tunamullune võitja tõusis Mastersil ainuliidriks, Woods põrus laupäeval

Kolmanda ringi järel Bryson DeChambeau ja Max Homaga (-6) esikohta hoidnud Scheffler sooritas päeva kolme esimese rajaga kaks birdie't ning kerkis ainuliidriks, siis tegi neljandal rajal bogey, eksis kümnendal rajal umbes meetrilt par'ile putates ja sai kirja double bogey ning järgmisel rajal veel ühe bogey.

Tunamullune Mastersi võitja langes nõnda kahe löögiga Morikawa, Homa ja 23-aastase taanlase Nicolai Höjgaardi selja taha, aga hiilgas 13. rajal eagle'iga ning lisas päeva lõpetuseks veel kaks birdie't. Morikawa alustas samuti kolmel esimesel rajal löödud kahe birdie'ga, aga sai viimasel kümnel rajal kirja par'i, karjääri esimest suurturniiri võitu jahtivale Homale märgiti kolmandas voorus 17 par'i ja üks bogey.

Mastersit üle ootuste hästi alustanud turniiri viiekordne võitja Tiger Woods tegi laupäeval negatiivset ajalugu, kui tegi kolmandas ringis kümme lööki üle par'i (72), mis tähistab tema profikarjääri kõige kehvemat sooritust suurturniiridel. Kolme ringi järel on Woods +11-ga jagamas 52. kohta. "Mul ei olnud väga hea soojendus, ma pole palju võistelnud. Kui mul oli võimalusi mäng reele tagasi saada, ei kasutanud ma neid ära. Panin palli pidevalt kohtadesse, kuhu ma ei oleks tohtinud lüüa," võttis Woods oma päeva kokku. Samas lisas golfilegend, et kavatseb pühapäeval siiski võistlemist jätkata.

Viimase võistluspäeva eel on Scheffler (66-72-71) liidriks -7-ga, Morikawal (71-70-69) on teisena -6 ja Homal (67-71-73) kolmandana -5. Neile järgnevad 24-aastane rootslane Ludvig Aberg (-4), kolm lööki alla par'i on kirjas Bryson DeChambeaul.