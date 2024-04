42-aastane Fernando Alonso sõlmis F1 sarjas uue lepingu

42-aastane Alonso liitus Aston Martiniga mullu ja tegi suurepärase hooaja, jõudes kaheksa korda pjedestaalile ja tulles sarja kokkuvõttes neljandaks.

Pärast Lewis Hamiltoni otsust liituda järgmiseks aastaks Ferrariga said alguse aga spekulatsioonid Alonso ümber. Küsimuse kõrval, kas hispaanlase F1 karjääri üldse jätkub, pakuti teda ka Hamiltonist vabaks jäävale kohale Mercedeses.

Neljapäeval tuli aga teade, et Alonso jätkab oma praeguses tiimis Aston Martinis. "Oleme viimastel kuudel pidevalt läbirääkimisi pidanud ja Fernando on seisnud oma sõna taga: kui ta otsustas, et tahab võidusõiduga jätkata, siis räägib ta kõigepealt meiega," sõnas Aston Martini juht Mike Krack.

"Fernando on näidanud, et usub meisse ja meie usume temasse. Fernando januneb edu järele, ta sõidab paremini kui eales varem, on paremas vormis kui eales varem ning on täiesti pühendunud sellele, et teha Aston Martinist konkurentsivõimeline jõud."

Leping 2026. aastani tähendab ühtlasi ka seda, et koos liigutakse Honda mootorite ja uute regulatsioonide ajastusse. "Ootame seda, et saame koos luua imelisi mälestusi ja saavutada edasist edu," lõpetas Krack.

Alonso F1 karjäär venib seega veerand sajandi pikkuseks, kuna oma esimesed sõidud tegi ta 2001. aastal Minardi roolis. 2005. ja 2006. aastal krooniti ta Renault' roolis maailmameistriks.