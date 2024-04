TalTechi juhendaja: plaan oli võita kolmest kolm

Hooaega kolmikvõidu mõtetega alustanud TalTech võitis koduses konkurentsis meistritiitli ja karikavõistlused, kuid pidi Balti liigas leppima pronksmedaliga. "Meie plaan oli võita kolmest kolm, aga võitsime kolmest kaks. Eks see Balti liiga finaalturniiri nädalavahetus jääb kindlasti kripeldama," tõdes TalTechi juhendaja Janis Sirelpuu.

"Ega see pole päris nii, et võidame järgmisel hooajal kolmest kolm. Tulime tänavu ikkagi kolmest kolm tegema. Sport on selles suhtes karm, ei andesta," lisas Sirelpuu.

Rae peatreener Raigo Tatrik rõõmustas hõbemedali üle. "Me ootasime medalit, see ei saa saladus olla. Kas siis karikavõistlustel, meistrivõistlustel või Balti liigas. Lõpuks see meistrivõistlustel tuli ja seejuures andsime võitjale lahingu. Ma olen praegu õnnelik treener."

Tatrikul jagus kiidusõnu naiskonna pesamunadele. "Meil on väga suur hulk väga noori mängijaid. Praegu mängisid meil kaks 2007. aastal ja kaks 2006. aastal sündinud tütarlast. Olen nende üle väga uhke. Aasta pärast on nad kogenumad ja mängivad veel paremini. Siit sammu tagasi teha enam ei tohi. Ega võrkpallis ei tule kõik ühe-kahe aastaga. See on pidev töö."