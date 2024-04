Kibbermann: mul on hea meel, et viimane mäng läks nii nugadele

"Kui ma väga aus olen, siis teises ja kolmandas geimis kadus natuke usk ära, tundus, et läheb väga raskeks," rääkis ERR-ile TalTechi sidemängija Karolina Kibbermann. "Kolmandas geimis tuli Ragne Rahuoja, tegi kaks servi, mis tõid meid viigini ja tundsin, et kogu tiimil tuli duhh'i juurde. See oli täna võtmekoht."

Eelmisel aastal kaotas TalTech/Tradehouse'i nime kandnud võistkond finaalseerias Tartu Ülikool/Bigbanki vastu kaks esimest mängu, aga võitis seeria kolm-kaks, sealjuures tuldi otsustavas mängus välja kahegeimilisest kaotusseisust.

"Mind eelmine aasta ei olnud, aga eks see on väga magus," iseloomustas Kibbermann teist järjestikust meistritiitlit. "Mul on hea meel, et viimane mäng läks nii nugadele, et rahval oli midagi vaadata. Rae mängis väga hästi, meil oli ülikeeruline ja mul on ülihea meel, et me võitsime."

"Mina olen isiklikult väga-väga rahul selle hooaja ja selle hõbemedaliga," kinnitas äsja 17. sünnipäeva tähistanud Rae libero Lisandra Tatrik. "See on olnud mu elu kõige parem hooaeg. Nagu me riietusruumis kokku leppisime, andsime me väga vägeva lahingu, aga TalTech on olnud väga hea, nad võtsid jõuga lõpus ära. Palju õnne neile!"