Kiviloo: näen enda pealt, kui kiirelt vorm kehvemal tasemel mängides langeb

Eesti naiste võrkpallikoondise kapten Liis Kiviloo jäi kõrvale koduse meistriliiga finaalseeriast, aga loodab suvel ikkagi koondisega liituda. Lõppenud hooaja liiga taseme osas on Kivilool vastakad tunded.

Lõppenud naiste kodune võrkpallihooaeg jättis kodumaale tavatult paljud eelmisel suvel koondist esindanud pallurid. Liiga läks põnevamaks, samas oli koondise seisukohalt jääjaid ehk isegi liiga palju.

"Mõnes mõttes oli natuke kahju, et minuga nii palju koondisetüdrukuid Eestisse mängima jäi, aga samas tean, et see oli kohaliku publiku jaoks atraktiivsem ja huvitavam jälgida," rääkis Kiviloo ERR-ile.

Liiga atraktiivsus ja tase ei pruugi alati kattuda. Rae/Viaston tõi liigasse värskeid tuuli ja olulise koguse elevust, aga selge on ka see, et liiga tase koondislastele väljendub kindlasti juba sel suvel, kui naiskond esimest korda Kuldliigas mängima hakkab.

"Loomulikult tahaks paremat ja tahaks, et meie koondislaste arvelt oleks tugevam. Kahjuks näen juba enda pealt, kui kiiresti vorm langeb, kui mängid kasvõi natuke kehvemal tasemel. Sooviksin, et oleks parem," sõnas koondise kapten.

Kiviloo käis otsustavate mängude eel plaanitud operatsioonil. Koondisesuvi algab vähem kui kuu aja pärast ja selleks ajaks loodab Kiviloo taas koondist aidata.