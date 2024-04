Lüütsepp: anname au ja jääme hõbedaga rahule

Selver/TalTech mängis finaalis veenvalt ning loovutas nelja mängu peale Võrule vaid geimi vaid viimases mängus, kus 3:1 (25:22, 17:25, 25:18, 25:22) võiduga teise järjestikuse Eesti meistritiitli pälvis.

Lüütsepp ütles, et Barrus oleks võinud finaalseerias veidi paremini mängida, kuid lõpptulemust see tõenäoliselt muutnud poleks. "Me oleks võinud mõnes mängus Selverile vastu saada, aga pikas seerias nad oleks oma stabiilse mänguga lõpuks selle enda kasuks kallutanud. Vastane selgelt vääris seda tiitlit," ütles juhendaja.

"Mul hooaja algul oli väike kõhklus, et kas nad ikka domineeriv jõud on. Läbi hooaja väga stabiilselt mängu näidanud ja peatreener Andres Toobal on nad siin finaalseerias ka heasse hoogu timminud. Oli väga-väga raske vastane, eks me jätsime poolfinaalseeriasse väga palju energiat ja meist õiget vastast neile polnud. Anname au ja ise jääme hõbedaga rahule," jätkas ta.

2022-23 hooajal naasis Võru esindusmeeskond kodusesse kõrgliigasse ning saavutas kohe kolmanda koha, sel aastal jõuti esmakordselt klubi ajaloos finaali. Mis edasi? "Siin on omajagu inimesi, kes on mulle öelnud, et step by step (samm-sammu haaval - toim). Pronks, hõbe ja siis vaatame edasi. Natuke peab kahe jalaga maa peale tulema, me ei saa mõelda, et paneme järgmisel hooajal kullale, aga süües kasvab isu nagu kasvas eelmine aasta," sõnas Lüütsepp.

"Eks võtame eesmärgi jälle natuke suurema või vähemalt sama kordamise. Eestis on meeskondi vähe, medalita ei tahaks kuidagi jääda. Me oleme kahe aasta jooksul Balti liigas [nelja sekka] jõudnud, meil on eesmärke ja sihte küll ja küll," lõpetas ta.

Bahama päritolu Shonari Hepburni karjäär on käinud mitmes riigis alates Kanadast Kreekani. Eesti oli tema jaoks kuues peatus ning 30-aastane temporündaja ütles, et Võru fännid kuuluvad tema kogemusel maailma tippu.

"Meil oli hea hooaeg, muidugi ei saanud soovitud tulemust, aga võime rahule jääda. Tegime Võru jaoks ajalugu ja mängisime head võrkpalli," ütles Hepburn ERR-ile. "Need on ühed parimad fännid, kelle ees ma mänginud olen. Mul on ainult häid asju öelda."

"Esimene asi, mida ma klubi otsides vaatan, on peatreener. Võistkond, kultuur, klubi ja linn. Mina mängin võrkpalli, kui kõik saavad läbi ja meeldivad üksteisele, tuleb see lihtsalt," sõnas ta.

Peatreener Lüütsepp oli Hepburnile tuttav juba 2018-19 hooajast, mil nad koos Soome klubi Akaa-Volley ridades olid. "Töötasin temaga Soomes ja see oli üks esimesi hooaegasid, kus ma sain profielust aru. Ta tegi selle kohanemise väga lihtsaks, hea tüüp, kellega töötada," kiitis Hepburn juhendajat.

Hooaja tipphetkeks jääb poolfinaalseeria, kus Võru otsustavas viiendas mängus Tartu Bigbanki 3:2 alistas. "See oli raske ja fännidele kindlasti meeldis, aga me olime pinges ja proovisime lahendusi leida. Raske teha, kui oled kellegagi viis korda mänginud. Aga selle publiku ees viies mäng võita oli imeline," ütles Hepburn.