Pupart karjääri lõpetamise peale ei mõtle: platsil on hea olla

Selver/TalTech mängis finaalis veenvalt ning loovutas nelja mängu peale Võrule vaid geimi vaid viimases mängus, kus 3:1 (25:22, 17:25, 25:18, 25:22) võiduga teise järjestikuse Eesti meistritiitli pälvis.

Andri Aganits ütles ERR-ile, et meeskond suutis brasiillase Renato Santose sooritusi piisavalt piirata. "Saime esimeses kolmes mängus võib-olla liiga hästi temaga hakkama. Läbi hooaja näidanud, et ta on väga atleetlik mängija. Aga võrkpall on meeskondlik mäng ja üksi või kahekesi võistkonna vastu on ikkagi väga keeruline," ütles temporündaja.

"Meil on võistkonnas ühtsust rohkem, see on läbi hooaja meie tugevus olnud. Meil tuleb punkte igalt poolt, igasugustest olukordades. Ei pea alati olema ideaalsed olukorrad, oleme mänginud hästi kannatlikku ja ühtset, positiivset võrkpalli. Mul on hea meel ja uhke tunne selle hooaja ees, mis oleme kokku pannud," jätkas ta.

Selver/TalTech mängis sel hooajal suurepärast võrkpalli ning Aganitsa sõnul on kahju, et hooaeg juba läbi saab. "Siin hiljaaegu arutasin, et veidral kombel on juba kevad käes ja hooaeg hakkab läbi saama. Aga nagu näha, siis võistkond on järjest paremini mängima hakanud. Hirmsasti oleks tahtnud mingit eurosarja proovida, aga loodame, et tulevikus klubi selle sammu teeb," sõnas ta.

Üks soliidsemaid panustajaid oli 39-aastane Keith Pupart. "See on müstiline inimene. Kõige värskem mees siin hooaja lõpus. Nii kui olulised hetked olid, võttis vastutust. Ta on ikkagi kogenud mängija, kes toob rahutunnet platsile, kindlasti tänu sellele on vastuvõtuliinil - nii liberotel kui teisel nurgaründajal - palju lihtsam mängida," kiitis Aganits tiimikaaslast.

Pupart ise oma vanust suureks asjaks ei pea ning karjääri lõpetada ei kavatse. "Minu jaoks on see 39 lihtsalt number passis. Ma ei tunne ennast 39-aastasena, tunnen end 29-aastasena, kui ausalt ütlen. Platsil on hea olla ja ma naudin seda," ütles ta ERR-ile.

"Olen koguaeg olnud selline mängija, et kui platsile tulen, siis tahan seda nautida. Kui ma ei naudiks, siis ma ei mängiks enam. Tiitlid on selle juures - alati on tore millegi peale mängida. Mul on ka seda kogemust, kus mängid kuuenda koha peale. See ei ole ka tore, parem on võita tiitel Eestis kui saada Rumeenias tubli kuues koht," jätkas Pupart.

Ka tema sõnul oli Selver/TalTechi trumbiks meeskondlik mäng. "Kui võrdlen Võruga, siis neil on üks brasiillasest punktikahur ja nad olenevad temast hästi palju. Aga meie võistkond on hästi ühtlane, reeglina meil ei ole sellist meest, kes 25 punkti iga mäng ära toob," selgitas Pupart.